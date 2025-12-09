2026 'Michelin Rehberi' açıklandı: Michelin yıldızlı 4 Türk restoranın fiyatları ne kadar?

Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye’deki Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye yükseldi.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, bu yıl listeye dört yeni restoran ilk kez dahil oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, rehberde tavsiye edilen restoran sayısının 115’e ulaştığını belirterek Türk mutfağının bölgesel çeşitliliğine dikkat çekti. "Türk mutfağı, ülkemizin 7 bölgesinde farklı ve eşsiz lezzetler sunuyor" dedi.

REVİTHİA: KAPADOKYA’DA 8 BÖLÜMLÜK TADIM DENEYİMİ

Kapadokya’daki Revithia, hazırladığı 8 aşamalı tadım menüsüyle öne çıkıyor.

Güncel menü fiyatı kişi başı 4.350 TL, alkollü içecek tercih edilmesi halinde ise 5.450 TL.

Şef Durhan Özdemir tarafından hazırlanan menüde Üzüm Bayramı, Gırniş, Miras, Revithia Yağlama ve Kutlama gibi özgün lezzetler yer alıyor. Restoran servis ücreti almıyor.

Revithia Yağlama:



Üzüm Bayramı:



MEZRA YALIKAVAK: 7.000 TL’LİK TADIM MENÜSÜ

Muğla’da hizmet veren Mezra Yalıkavak, şef Serhat Doğramacı yönetiminde modern ve yerel tatları bir araya getiriyor.

A’la kart menüde başlangıçlar 400–700 TL, ana yemekler ise 900–1300 TL arasında. Tadım menüsünün fiyatı kişi başı 7.000 TL olup hesaba %13 servis ücreti ekleniyor.

Ekmek Sepeti, Yabani Lavantalı Yoğurt, Zeytinyağlı İncir, Tarladan, Lakerda, Mantı, İçli Köfte, Akya, Kuzu Sırt, Peynir Seçkisi ve Keçi Sütlü Sütlaç'tan oluşan tadım menüsü kişi başı 7 bin TL.

Izgara içli köfte:



Lakerda:



ARAF İSTANBUL: SAKATAT AĞIRLIKLI ÖZGÜN LEZZETLER

İstanbul’da yalnızca akşam saatlerinde hizmet veren Araf İstanbul, şefler Kenan Çetinkaya ve Pınar Korgan Çetinkaya tarafından yönetiliyor.

Menünün öne çıkan ürünleri arasında Akciğer Tantuni 600 TL, Çıtır Beyin 900 TL, Uykuluk 1100 TL, Dana Yanak ise 1600 TL. Skirt Steak’in kilogram fiyatı 4.000 TL, Kuzu T-Bone ise 2.200 TL. Restoran hesaba %12 servis ücreti yansıtıyor.

Izgara Dil:



Akciğer Tantuni:



VİNO LOCALE: URLA’DAN İKİ YILDIZLI TADIM DENEYİMİ

Urla’da yer alan Vino Locale, bu yıl Michelin’den iki yıldız alarak önemli bir başarıya imza attı. Şef Ozan Kumbasar’ın hazırladığı 'Degüstasyon' menüsünün fiyatı 5.500 TL (servis ücreti hariç).

A’la kart başlangıçlar 1200–1500 TL, ana yemekler 1500–2000 TL, tatlılar ise 650–750 TL arasında.

Lagos:



Olta Kalamar- Koruk- Kaplan Sütü:

