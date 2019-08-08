Daha neler duyacağız: Dünya üzerindeki en ilginç 9 yiyecek

Kültürel çeşitliliğe göre farklılık gösteren mutfaklar, kimilerin iştahını açarken kimilerinin de iştahını bıçak gibi kesebiliyor. Doğruyu söylemek gerekirse biz listeye baktıktan sonra açlık hissimizi biraz kaybettik gibi oldu :)

KIZARMIŞ BEYİN

Beyin kızartması, Amerika'nın bazı eyaletlerinde bir hayli meşhur yemek çeşidi. Yemeğin ismi kulağa hoş gelmese de görüntüsü gerçekten lezzetli bir şinitzel gibi duruyor.

YİNG YANG FİSH

Tayvan’a özgü bir yemek olan Ying Yang Fish’in diğer adı "Yaşayan ölü balık”. Tayvan’daki aşçılar balığın gövdesini kızgın yağa attıktan sonra kafasını diri ve hareketli tutuyorlar. Bu sayede adeta canlı balık yemiş oluyorsunuz. Kim böyle bir şeyi yemek ister ki?

KOPİ LUWAK KAHVESİ

Endonezya’da üretilen bu kahvenin kilosu 8 bin TL. Nedeni ise fotoğrafta gördüğünüz hayvanın Kopi Luwak kahvesinin çekirdeklerini yemesi ve dışkı olarak geri bırakmasıdır. Yani kahve, dışkının içinden çıkan bu çekirdeklerden oluşmakta.

KIZARMIŞ TARANTULA

Kızarmış tarantula, Kamboçyaya özgü bir sokak yemeği. Daha önce yemiş olanlar lezzetli olduğunu düşünse de biz Türklerin damak zevkine hitap etmeyeceğinden bir hayli eminiz.