Daha neler duyacağız: Dünya üzerindeki en ilginç 9 yiyecek

Kültürel çeşitliliğe göre farklılık gösteren mutfaklar, kimilerin iştahını açarken kimilerinin de iştahını bıçak gibi kesebiliyor. Doğruyu söylemek gerekirse biz listeye baktıktan sonra açlık hissimizi biraz kaybettik gibi oldu :)
KIZARMIŞ BEYİN
Beyin kızartması, Amerika'nın bazı eyaletlerinde bir hayli meşhur yemek çeşidi. Yemeğin ismi kulağa hoş gelmese de görüntüsü gerçekten lezzetli bir şinitzel gibi duruyor.
YİNG YANG FİSH
Tayvan’a özgü bir yemek olan Ying Yang Fish’in diğer adı "Yaşayan ölü balık”. Tayvan’daki aşçılar balığın gövdesini kızgın yağa attıktan sonra kafasını diri ve hareketli tutuyorlar. Bu sayede adeta canlı balık yemiş oluyorsunuz. Kim böyle bir şeyi yemek ister ki?
KOPİ LUWAK KAHVESİ
Endonezya’da üretilen bu kahvenin kilosu 8 bin TL. Nedeni ise fotoğrafta gördüğünüz hayvanın Kopi Luwak kahvesinin çekirdeklerini yemesi ve dışkı olarak geri bırakmasıdır. Yani kahve, dışkının içinden çıkan bu çekirdeklerden oluşmakta.
KIZARMIŞ TARANTULA
Kızarmış tarantula, Kamboçyaya özgü bir sokak yemeği. Daha önce yemiş olanlar lezzetli olduğunu düşünse de biz Türklerin damak zevkine hitap etmeyeceğinden bir hayli eminiz.
KUŞ YUVASI ÇORBASI
Geleneksel bir Çin yemeği olan bu çorba kuşların yuvalarından çalınan yumurtalarıyla yapılıyor. Kuş yuvası çorbası dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri olarak gösteriliyor. Bir kasesinin fiyatının 200 dolara kadar çıkabiliyor.
TON BALIĞI GÖZÜ
Japonya’da her markette bulabileceğiniz bu sıra dışı yemeğin fiyatı çok ucuz. Nedeni ise değeri yüksek olan balığın gövdesinden ayrı bir şekilde satılmasıdır. Haşlanarak pişirilen bu yemek, pilav ve soya sosu ile servis edilir.
HAGGİS
Bu İskoç yemeği kuzunun kalbi, karaciğeri ve akciğerinin kıyma haline getirilmesiyle hazırlanıyor. Daha sonra üzerine tuz ekleniyor ve işkembeye sarılarak haşlanıyor. Aslında ülkemizdeki sakatat sevenlerin hoşuna gidebilecek bir yemek Haggis.
PUFFİN
Evet ne yazık ki… İzlanda’da insanlar adı haggis olan bu sevimli hayvanın kalbini yiyorlar. En kötüsü ise pişirmiyorlar.
BALUT
Bu Filipin yemeği içinde yarı gelişmiş (embriyo) ördeği bulunduran yumurtanın haşlanmasıyla oluşuyor. Daha sonra, bunu yumurtanın içinden kaşıklıyorlar ya da ördekleri çıkartıp şiş haline getirip yiyorlar.
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