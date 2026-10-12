Yumurtada bu kodu görürseniz direkt çöpe atın: Zehirlenme riski taşıyor!

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), gıda zehirlenmesi riski nedeniyle belirli bir parti numarasına sahip yumurtalar hakkında uyarı yayımladı.

Yetkililer, söz konusu kodu taşıyan yumurtaların piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden geri alınması gerektiğini duyurdu. Salmonella bakterisiyle bağlantılı olası sağlık riskleri nedeniyle bu yumurtaların tüketilmemesi, evlerde bulunanların ise çöpe atılması istendi.

YUMURTA ALANLAR HANGİ KODU KONTROL ETMELİ?

FSA, tüketicilerin satın aldıkları yumurtaların kabuğuna basılmış parti numarasını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. 3UA1012066 kodunu taşıyan yumurtaların kesinlikle yenmemesi gerektiği bildirildi.

Söz konusu ürünlerin büyük süpermarket zincirlerinde satılmadığı, ağırlıklı olarak yiyecek-içecek işletmelerine yönelik tedarik zincirinde kullanıldığı aktarıldı. Bununla birlikte bazı yumurtaların mahalle bakkalları ve küçük ölçekli satış noktalarında bulunabileceği ifade edildi.

Yetkililer, riskli ürünleri satın almış olabilecek kişilerin yumurtaları tüketmeden güvenli şekilde imha etmelerini önerdi.

GIDA İŞLETMELERİNE DE UYARI GÖNDERİLDİ

Uyarı yalnızca tüketicileri değil, restoranları, kafeleri ve diğer gıda işletmelerini de kapsıyor. İşletmelerden yumurta tedarik zincirlerini incelemeleri ve stoklarındaki ürünlerin parti kodlarını kontrol etmeleri istendi.

FSA, Ukrayna'dan gelen yumurtaların İngiltere'de başka işletmeler tarafından yeniden paketlenmiş olabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle dış ambalaj üzerinde farklı işletme bilgileri veya paketleme merkezi kodları bulunabileceği belirtildi.

İşletmelere, belirtilen parti koduna sahip yumurtaların satışını ve kullanımını derhal durdurmaları, ürünleri tedarik zincirinden çekmeleri ve perakende satış yapılmışsa geri çağırma sürecini başlatmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca bu ürünlerin başka gıda üretim süreçlerinde kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

SALMONELLA NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Salmonella, insanlarda gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden olabilen bir bakteri grubudur. Enfeksiyon çoğunlukla bakterilerle kirlenmiş gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkar.

Yumurtanın yanı sıra tavuk, domuz eti ve süt ürünleri de Salmonella bulaşma riski taşıyabilir. Meyve ve sebzeler ise hayvan dışkısı, gübre veya arıtılmamış suyla temas etmeleri durumunda bakteriyi barındırabilir. Bazı durumlarda enfeksiyon, yakın temas yoluyla da yayılabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından paylaşılan bilgilere göre Salmonella enfeksiyonunun başlıca belirtileri şunlardır:

İshal

Karın ağrısı ve kramplar

Ateş

Bazı vakalarda kusma

Belirtiler genellikle enfeksiyondan sonraki 12 ila 72 saat içinde ortaya çıkıyor. Hastalık çoğu kişide 4 ila 7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşebilir. Ancak belirtilerin şiddetlenmesi, uzun sürmesi veya sıvı kaybı yaşanması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşır.

İngiltere'deki sağlık yetkilileri, enfeksiyonun başkalarına yayılmasını önlemek için belirtileri bulunan kişilerin ishal ve kusma gibi şikayetleri tamamen geçtikten sonra en az 48 saat boyunca işe, okula veya kreşe gitmemelerini önerdi.

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Salmonella enfeksiyonu herkesi etkileyebilse de bazı kişilerde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler daha dikkatli olmalı.

Kanser tedavisi görenler, kemoterapi veya steroid tedavisi alanlar, böbrek ya da karaciğer yetmezliği bulunanlar ve kontrol altına alınamayan diyabet hastaları da ciddi enfeksiyon açısından daha yüksek risk taşıyan gruplar arasında yer alıyor.

YUMURTA TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gıda güvenliği uzmanları, yumurtaların uygun koşullarda saklanmasını ve özellikle riskli gruplar için iyice pişirilmesini önerdi. İngiltere'deki sağlık tavsiyelerinde, British Lion kalite işaretini taşıyan yumurtaların tercih edilmesi de öneriler arasında bulundu.

Dışarıda yemek yiyenlerin ise kullanılan yumurtaların güvenlik standartlarına uygunluğundan emin olmaları tavsiye edildi. Özellikle az pişmiş veya çiğ yumurta içeren yiyecekler; yumuşak haşlanmış yumurta, poşe yumurta, taze mayonez, mus, sufle ve Hollandez sos gibi ürünler risk oluşturabilir.