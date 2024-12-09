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Daha önce Altın Kelebek ödülünü çöpe atmıştı! Reynmen yine sert çıktı: Yalandan...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 14:23
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Altın Kelebek bu yıl da çok konuşuldu, gecede pek çok isim ödül alırken torpil iddiaları da gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda ödülü çöpe atan Reynmen yine sözünü sakınmadı. İşte gündem olan o açıklama...

Daha önce Altın Kelebek ödülünü çöpe atmıştı! Reynmen yine sert çıktı: Yalandan...

Altın Kelebek Ödül Töreni sonrası yine çeşitli paylaşımlar, torpil iddiaları, ödül alamayan ünlülerin fanlarının iddiaları gündeme geliyor.

Fenomen ve şarkıcı Reynmen geçtiğimiz yıl, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek dahil birkaç ödülünü çöpe attığı anları paylaşarak dikkat çekmişti. Tepkilerden sonra Reynmen "Bu kadar ödül budalası olmayın, attım ulan vitrinim de yer yoktu! Kitap koyacağım kitap önerisi olan var mı buyur!" demişti.

Altın Kelebek ödülünü çöpe attı! Tepkilere yanıt: "Attım ulan..." Altın Kelebek ödülünü çöpe attı! Tepkilere yanıt: "Attım ulan..."

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"NOTER HUZURU YOK"

2024 Altın Kelebek sonrası da Reynmen yine sözünü sakınmadı. Çöpe atma videosunu yeniden paylaşan Reynmen katıldığı yayında da sert çıktı. Reynmen "Ben niye attım çöpe o gün baktım vitrinde de çok kötü duruyordu, aldım hepsini attım. Niye attım yüzde 90 onların sanatçılarına veriliyor. Noter huzuru yok, yalandan ödül töreni yapıyorsun" dedi.

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Reynmen açıklamasında "Hak edene verilmiyor yalandan orası bir podyum! İnsanlar kendilerini göstersin bir cemiyet gibi orası. Edis'i severim ama 3 sene arka arkaya Altın Kelebek aldı. Bana kalırsa ödülü Mabel Matiz almalıydı, olmaz arka arkaya on kere biri alabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Reynmen "Ben şunu

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Reynmen
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