Daha önce böylesi görülmedi! Hamile kaldı, tanınmayacak hale geldi! Nedeni ise...

Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında tanınmayacak hale geldi. 9 ay boyunca yüzünde derin kırışıklıklar, iltihaplı yaralar ve kabarcıklar oluşan Farah'ın son hali gündem oldu.

Malezya’da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yaşadığı değişimle sosyal medyada gündem oldu. 9 ay boyunca yüzünde derin kırışıklıklar, iltihaplı yaralar ve kabarcıklar oluşan Farah, yaşadıklarını bir bir anlattı.

Genç kadın, "Hamile kaldığımdan beri yüzüm %100 değişti. Eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz, lütfen yorum yapmayın. Empati bekliyorum" ifadelerine yer verdi. Faizal, "Eşim hayatımın sığınağıydı. Her korkumu yatıştırdı, paniklerimde beni sakinleştirdi. Onun sevgisi sayesinde her şey daha kolaydı" dedi.

"DOĞUMDAN SONRA TOPARLIYOR"

Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, hamilelik hormonlarının ciltte ciddi değişimlere yol açabileceğini belirtti. Dr. Rubin, Farah'ın "rozasea lazer tedavisi" gördüğünü ve belirtilerin nadir görülen rozasea fulminans (pyoderma faciale) ile uyumlu olabileceğini söyledi.Bu hastalığın büyük, kırmızı nodüllerle seyrettiğini, standart bir tedavi protokolü olmadığını belirten doktor, doğum sonrası cildin genellikle toparlandığını ifade etti.

