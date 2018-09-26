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Daha önce bu etkisini duymadınız! Günde 3 adet yerseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı var. Ancak her besinde olduğu gibi, hurmada da önemli olan porsiyon kontrolünü sağlamak.

Daha önce bu etkisini duymadınız! Günde 3 adet yerseniz...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili hurma tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi.

Sindirimi kolaylaştırıyor

sindirim

Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

Cildi gençleştiriyor

cilt

Antioksidandan zengin olan hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor. Hurma cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Kilo kontrolünü sağlıyor

kilo

Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylelikle tokluk süresi uzuyor ve daha az besin tüketilmiş oluyor. Demir eksikliği olan kişiler kilo vermede güçlük yaşıyor. Hurma içerdiği yüksek orandaki demir mineraliyle kişinin demir depolarını destekliyor ve bu sayede metabolizma da hızlanmış oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki 1 adet hurma 20 kalori içeriyor. Özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.

Kas kramplarını engelliyor

Magnezyum eksikliğinde sık sık kas krampları ve kas ağrıları oluşuyor. Hurma içeriğindeki magnezyum sayesinde kasları güçlendiriyor, protein sentezinde ve enzimlerin sağlıklı çalışmasında görev alıyor. Günde 2-3 adet hurma tüketmek günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kalp sağlığını koruyor

kalp

Kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, içeriğindeki zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor. Hiç kolesterol içermediği gibi güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor.

Stres ve gerginliği azaltıyor

Uzmanların yaptıkları araştırmalar sonucunda, sinirleri güçlendiren B6 vitamininin hurmada yüksek miktarda bulunduğu ortaya konmuş. Bu sayede strese karşı bir savunma gelişiyor. Hurma içerdiği B1 vitamini ile de sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırıyor.

Kansızlığı önlüyor

kansızlık

Hurma, yüksek demir içeriğiyle de dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. Bu etkisiyle demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltıyor. Ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısını artıyor.


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