Daha önce bu etkisini duymadınız! Günde 3 adet yerseniz...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili hurma tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi.

Sindirimi kolaylaştırıyor

Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

Cildi gençleştiriyor

Antioksidandan zengin olan hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor. Hurma cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Kilo kontrolünü sağlıyor

Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylelikle tokluk süresi uzuyor ve daha az besin tüketilmiş oluyor. Demir eksikliği olan kişiler kilo vermede güçlük yaşıyor. Hurma içerdiği yüksek orandaki demir mineraliyle kişinin demir depolarını destekliyor ve bu sayede metabolizma da hızlanmış oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki 1 adet hurma 20 kalori içeriyor. Özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.