Daha önce de kadeh tokuşturmuştu! İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tın oğluna davranışı tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift Hamarat'ın hamileliği sırasında ayrılık kararı almıştı.

ÇEKTİĞİ VİDEO TEPKİ ÇEKTİ

Oğlunun velayetini alan İşte Benim Stilim'in yarışmacısı tepki çeken bir olayla daha gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan Hamarat, sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaştı. Hamarat uyanmayan oğluna bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" demeye başladı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Hamarat'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Çoğu kişi Hamarat'ı oğlunun özelini binlerce kişiyle paylaşmasının doğru olmadığını söyleyerek ağır şekilde eleştirdi.

ESKİ EŞİ UKRAYNA'DA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Nazlı Hamarat'ın eski eşi, iş insanı Emir Cevdet Şaşmaz, 2015 yılında Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.



