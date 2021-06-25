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  4. Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar olay oldu

Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar olay oldu

25.06.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat'ın, içkili yemek servisi yapan bir mekanda 4 yaşındaki oğlu ile içki kadehi tokuştururken çekilen görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

İşte Benim Stilim yarışmasında lüks hayatı ile dikkat çeken Nazlı Hamarat, 2018 yılında ilişki yaşadığı Aydın Gaffar'dan hamile kalmış ve bir oğlan çocuk dünyaya getirmişti.

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İddiaya göre Hamarat'ın bu hareketi sonrasında çok sinirlenen çocuğunun babası Aydın Gaffar, çocuğunun annesi Nazlı Hamarat'a velayet davası açmaya karar verdi.

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Nazlı Hamarat hamile olduğunu açıkladığı dönemde, "Babasını (Aydın Gaffar) öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim. Baba vasfını hak ederse yanında olabilir. Babalık da annelik kadar önemli bence. Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen" sözleriyle magazin basınında yer almıştı.

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