Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Daha önce duymadığınız 5 ilginç bağımlılık türü

İnsanlar gündelik yaşamda birçok farklı aktivite gerçekleştirmektedir. Kimileri günün büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçirirken kimileri ise akıllı cep telefonunu ellerinden düşürmemektedir. Çoğu insan bu yaptığı davranışların bağımlılığa dönüştüğünü fark etmeye bilmektedir. Bağımlılığa sebebiyet veren birden fazla faktör mevcuttur. Bazı kişilerin alışkanlık haline getirdiği davranışlar oldukça enteresandır. Peki, daha önce duymadığınız 5 ilginç bağımlılık türü nelerdir?

Daha önce duymadığınız 5 ilginç bağımlılık türü
Duygun Sarpasan

Günümüzde pek çok insan çeşitli nedenlerden kaynaklı sürekli olarak aynı davranışı sergilemekte ve bu durum zaman içerisinde bağımlılık haline gelmektedir. Dünya genelinde bazı insanların şaşırtıcı ve ilginç bağımlılıkları vardır. Kimi bağımlılıklar insana hem bedensel hem de ruhsal yönden ciddi zararlar verebilmektedir. Bu bağlamda birçok bireyin daha önce duymadığı ve duyunca şok olduğu birbirinden farklı bağımlılık türü bulunmaktadır.

Bağımlılık nedir?

Herhangi bir maddenin zarar vermesine rağmen kullanılmaya devam edilmesi, o maddenin etkilerini hissedebilmek için her geçen gün dozunun artırılması, bu durumdan kurtulmak istenilmesine rağmen bir türlü kurtulunamaması ve giderek o madde alımında kontrolün kaybedilmesi durumu, bağımlılık olarak tabir edilmektedir. İnsanların vazgeçemediği birçok farklı bağımlılık çeşidi bulunmaktadır.

Bağımlılık kelimesi her ne kadar alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddeleri çağrıştırsa da bazı davranışlar da bağımlılık kategorisine girmektedir. Bağımlılık birçok uzmana göre bir beyin rahatsızlığı olarak ifade edilmektedir. Bu rahatsızlık tedavi edilebilir olduğundan bağımlı olan kişilerin tedavi seçeneğini değerlendirmesi, sağlıkları yönünden büyük önem taşımaktadır. Birçok insanın oldukça enteresan ve bir türlü vazgeçemediği bağımlılıkları vardır.

Daha önce duymadığınız 5 ilginç bağımlılık türü nelerdir?

Bağımlılık durumu her ne kadar biyolojik etkenlerden kaynaklı olarak düşünülse de davranışsal, genetik ya da ruhsal etkenler de bu duruma neden olabilmektedir. Bağımlılık sözcüğü madde bağımlılığı olarak algılansa da daha önce hiç karşılaşılmamış olan birbirinden ilginç bağımlılık türleri de mevcuttur.

Örneğin bir kişi tüm zamanını internet ortamında ve çeşitli sosyal medya uygulamalarında geçiriyorsa, bu kişi sosyal medya bağımlılığı sınıfında yer almaktadır. Bir başka örnek ise sigara içimi üzerinedir. Sigara içmeden duramayan insanlar da sigara bağımlısı olarak tanımlanmaktadır. Pek çok kişinin bildiği bu bağımlılık türlerinin yanı sıra daha önce duymadığınız 5 ilginç bağımlılık türü ise şunlardır:

1. Duvar Boyası Yeme Bağımlılığı

Bazı insanlar kimyasal madde içeren ürünlere karşı fazlasıyla ilgi duymaktadır. Duvar boyası da bu ürünlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çocuklar tarafından yenen bu boyalar sağlık açısından ciddi ve olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

2. Estetik Yaptırma Bağımlılığı

Günümüzde çoğu kişi vücutlarında hoşlarına gitmedikleri bölgeleri estetik operasyonlar ile daha güzel bir hale getirtmeye çalışır. Ancak bu durum zaman içerisinde bağımlılık haline gelebilir. Disformik bozukluğu olarak da ifade edilen bu durum karşısında insanlar sürekli olarak estetik yaptırma ihtiyacı duymaktadır.

3. Kül Yeme Bağımlılığı

Evet, yanlış duymadınız. Bazı insanlar sigara külü gibi son derece zarar verici içeriklere sahip olan külleri yemekten oldukça zevk almaktadır. Bu davranış yeme bozukluğu olarak da tanımlanan Pika Sendromunun belirtilerinden biridir.

4. Tebeşir Yeme Bağımlılığı

Tebeşir yeme bağımlılığı da tıpkı kül yeme bağımlılığı gibi bir yeme bozukluğudur. Bazı tebeşirler insana zarar vermeden üretilse de genel olarak bu alışkanlığın bırakılması gerekmektedir.

5. Cam Yeme Bağımlılığı

Cam yeme fikri her ne kadar ürkütücü olsa da dünyanın birçok noktasında cam yemekten büyük keyif alan insanlar bulunmaktadır. Bu bağımlılık tıp alanında Hiyalofaji ismiyle tanımlanır. Cam yemek ağız içinde ciddi hasarlara neden olan bir bağımlılık türü olmasının yanı sıra daha çok ilgisiz kalan insanların yaptığı bir davranıştır.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mezarı ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken gül detayı...Mezarı ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken gül detayı...
TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşamak için en iyi 10 ilTÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşamak için en iyi 10 il

Anahtar Kelimeler:
bağımlılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Erman Toroğlu Galatasaray'ı yenecek takımı açıkladı!

Erman Toroğlu Galatasaray'ı yenecek takımı açıkladı!

Her evde kullanılan ürün çocuğu kör etti! Isırınca hayatı mahvoldu

Her evde kullanılan ürün çocuğu kör etti! Isırınca hayatı mahvoldu

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Suriye için düşünülen kral dikkat çekti!

Suriye için düşünülen kral dikkat çekti!

TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşamak için en iyi 10 il

TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşamak için en iyi 10 il

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.