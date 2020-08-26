Daha önce hiç görmediniz! Çaylı tatlı tarifleri herkesi şaşırtıyor...

Birçoğumuz çayın yanında atıştırmalık bir şeyler yemekten kendimizi alıkoyamayız. Bunun için de çay demlenirken hemen bir tatlı tarifi arayışına gireriz. Aslında aradığınız tarif çok yakınınızda... Gelin, içmekle kalmayıp çayı yiyebileceğiniz tariflere bir bakalım.

ÇAYLI CUPCAKE

1 çay bardağı demli çay

2 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı kakao

İnce kıyılmış fındık

Çikolata

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurta ve şekeri köpürünceye kadar çırpın.

Kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri katın ve tekrar çırpın.

Ardından un ve kabartma tozunu ekleyin.

Kalıpların içini yağlayın ve harcı eşit bir şekilde kalıplara paylaştırın.

Üzerine fındıkları serpin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin.

Fırından çıkardığınız cupcakelerin üzerine benmari eritilmiş çikolatayı gezdirin.

YEŞİL ÇAYLI SUFLE

KEK İÇİN:

4 adet poşet yeşil çay

115 gram tuzsuz tereyağı

75 mililitre süt

210 gram çikolata

120 gram şeker

5 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

½ çay kaşığı vanilya özü

½ çay kaşığı tuz

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı şeker

2 dilim portakal

2 dilim limon

YAPILIŞI