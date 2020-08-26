Daha önce hiç görmediniz! Çaylı tatlı tarifleri herkesi şaşırtıyor...

Birçoğumuz çayın yanında atıştırmalık bir şeyler yemekten kendimizi alıkoyamayız. Bunun için de çay demlenirken hemen bir tatlı tarifi arayışına gireriz. Aslında aradığınız tarif çok yakınınızda... Gelin, içmekle kalmayıp çayı yiyebileceğiniz tariflere bir bakalım.
ÇAYLI CUPCAKE
1 çay bardağı demli çay
2 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı kakao
İnce kıyılmış fındık
YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki yumurta ve şekeri köpürünceye kadar çırpın.
Kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri katın ve tekrar çırpın.
Ardından un ve kabartma tozunu ekleyin.
Kalıpların içini yağlayın ve harcı eşit bir şekilde kalıplara paylaştırın.
Üzerine fındıkları serpin.
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin.
YEŞİL ÇAYLI SUFLE
KEK İÇİN:
4 adet poşet yeşil çay
115 gram tuzsuz tereyağı
75 mililitre süt
210 gram çikolata
120 gram şeker
5 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
½ çay kaşığı vanilya özü
SOSU İÇİN:
2 yemek kaşığı şeker
2 dilim portakal
YAPILIŞI
Süt ve yeşil çayı tencereye koyun ve hafif ısınmaya başlayana kadar pişirin.
Ardından çayı 10 dakika demlendirin.
Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın.
Farklı bir kapta çayı, şekeri, yumurta sarısını, vanilyayı ve tuzu çırpın.
En son unu da ekledikten sonra karıştırmaya devam edin.
Yumurta beyazını bir tutam tuz ile çırpın.
Kabarınca şekeri ekleyin ve 2-3 dakika daha çırpın.
Soğumaya başlayan çikolatanın içine sütlü karışımı ekleyip karıştırın.
Ardından şekerli yumurta beyazlarını da yavaşça katın ve spatula ile karıştırın.
Yağlı fırın kabına dökerek 175 derecede 30 dakika pişirin.
Sos malzemelerini portakalla limon yumuşayana kadar kaynatın. Soğuduktan sonra incecik dilimleyin.
PAPATYA ÇAYLI KURABİYE
3 adet poşet papatya çayı
225 gram tereyağı
225 gram un
110 gram şeker
110 gram mısır nişastası
1 limon kabuğu
YAPILIŞI
Şeker ve tereyağını köpürene kadar çırpın.
İçerisine poşet papatya çayının içindeki tozları çıkarıp koyun.
Ayrı bir kabın içinde kuru olan malzemeleri birlikte harmanlayın ve yağlı karşıma ekleyin.
Hamuru açın ve şekil vererek çatalla delik açın.
Tepsiye dizdiğiniz kurabiyeleri 15 dakika derin dondurucuda bekletin.
Isıtılmış olan 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
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