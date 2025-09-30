Mynet Trend

"Daha önce hiç yaşanmamıştı" diyerek açıkladılar: Yaşlı bakım evinden çıktı!

Washington bu haberi konuşuyor; Tacoma kentinde bulunan yaşlı bakım merkezinde bulunan bir çocuk cesedi gündem oldu. Sakinlerden biri "Ölümler olurdu. Ama böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı” dedi. İşte cinayete dair detaylar...

Washington eyaletinin Tacoma kentinde, yaşlılar için kurulan yaşam merkezinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğun cesedi bulundu. Olay, yetkililer tarafından “şüpheli ölüm” olarak soruşturuluyor.

Tacoma Polis Departmanı'nın (TPD) Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 19 Eylül Cuma günü saat 15.00 civarında, “bilinci kapalı bir erkek çocuğun” ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Polis, olay yerine geldiklerinde çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN PERDE ARKASI

Açıklamada, “Dedektifler ve Olay Yeri İnceleme Uzmanları, olayı şüpheli ölüm olarak soruşturuyor. Yeni bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

Polis yetkilisi Shelbie Boyd, yerel medya organı The News Tribune’a yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocuğun Preston Hemingway-Lux olduğunu söyledi. Cesedin bina içinde bulunduğunu ancak tam yerin açıklanamayacağını belirtti. Çocuğun ölüm nedeni ise adli tıp raporu sonucunda netlik kazanacak.

BİNA SAKİNLERİ DE DURUMU DOĞRULADI

Olayın yaşandığı yerin, bir yaşlılara yönelik apartman kompleksi olan Vintage at Tacoma olduğu bildirildi. Binada yaşayan bazı sakinler, cesedin bu binada bulunduğunu doğruladı.

Binada yaşayan Judy Anderson adlı bir kişi, yerel medya kuruluşu King 5’e yaptığı açıklamada, “Burada yaşlılık ya da hastalık nedeniyle ölümler olurdu. Ama böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı” dedi.

Tacoma Polisi ve Pierce County Adli Tıp Kurumu, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

