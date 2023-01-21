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Daha önce iki kez şampiyon olmuştu! Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Üçüncü dönem başlıyor...

21.01.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 32 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci devrede üst sıralardaki takımlar ile puan farkını kapatarak şampiyon olmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılar, daha önce iki kez Beşiktaş forması giymiş olan Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı. Al Nassr ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Kamerunlu futbolcu, bu sabah İstanbul'a geldi.

Daha önce iki kez şampiyon olmuştu! Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Üçüncü dönem başlıyor...

Spor Toto Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ilk devreyi moralli bir şekilde kapatan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İkinci yarıda çıkışını sürdürmeyi hedefleyen ve transfer çalışmalarına gaz veren siyah - beyazlılar, gündemine daha önce iki kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ı almıştı.

BU SABAH İSTANBUL'A GELDİ

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kamerunlu golcü Beşiktaş'a imza atmak için Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

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Sağlık kontrollerinden geçecek olan Aboubakar'ın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

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Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

KAYSERİ MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanına çıkacak. Vincent Aboubakar'ın sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda saat 16.00'da oynanacak olan maçın kadrosunda olması bekleniyor.


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