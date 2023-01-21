Daha önce iki kez şampiyon olmuştu! Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Üçüncü dönem başlıyor...

Spor Toto Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ilk devreyi moralli bir şekilde kapatan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İkinci yarıda çıkışını sürdürmeyi hedefleyen ve transfer çalışmalarına gaz veren siyah - beyazlılar, gündemine daha önce iki kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ı almıştı.

BU SABAH İSTANBUL'A GELDİ

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kamerunlu golcü Beşiktaş'a imza atmak için Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Aboubakar'ın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

KAYSERİ MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanına çıkacak. Vincent Aboubakar'ın sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda saat 16.00'da oynanacak olan maçın kadrosunda olması bekleniyor.



