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Daisy Ridley yeni Star Wars üçlemesinde yok

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 28.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Devam eden Star Wars üçlemesinin başrol oyuncusu Rey karakterini canlandıran Daisy Ridley, diğer filmlerde yer almayacak.

Daisy Ridley yeni Star Wars üçlemesinde yok

Gözler Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminden gelecek gelişmeleri beklerken, yeni jenerasyon serinin başrolünü üstlenen Daisy Ridley’den önemli bir açıklama geldi. Star Wars önümüzdeki yıllarda yeni bir üçlemeyle yoluna kaldığı yerden devam edecek. Bu yeni üçlemeler aynı karakterlerle devam eden bir hikaye mi olacağı yoksa tamamen farklı karakterlerle yeni bir hikayeye mi geçiş yapılacağı belirsiz durumdaydı. Konuyla ilgili ilk açıklamayı şimdiki serinin başrolünü üstlenen Daisy Ridley yaptı. Serinin ilk kadın başrolü olan Rey'i canlandıran Ridley, "Gelecek üçlemede olmadığımı söyleyebilirim. Gelecek üçlemenin ayrı bir hikaye olacağını söylediler. O yüzden içinde ben olmayacağım." diye belirtti. Yani yeni üçlemeyi sonlandıran "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi" filmi Rey'i beyaz perdedeki son görüşümüz olabilir.

2015 yılında J.J. Abrams'ın yönetmenliğinde “Star Wars: Güç Uyanıyor” ile start veren yeni serinin son filminde Finn rolündeki John Boyega, serinin yeni nesil liderlerinden asi pilot Poe Dameron'u canlandıran Oscar Isaac ve Kylo Ren'e hayat veren Adam Driver'ın yanı sıra Luke Skywalker rolündeki Mark Hamill, Star Wars serisinin emektar C-3PO'su Anthony Daniels, serinin orijinal Lando Calrissian'ını olarak geri dönen Billy Dee Williams da kadroda yer alıyor. Altın Küre ödüllü aktris Keri Russell, Naomi Ackie ve Richard E. Grant serinin yeri yüzleri oluyor. Star Wars serisinin açıklanan gizemli yeni üçlemesi de sırasıyla 16 Aralık 2022, 20 Aralık 2024 ve 18 Aralık 2026 tarihlerinde gösterime girecek.

Üçlemenin son filmi Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, izleyicileriyle 20 Aralık 2019 tarihinde buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Star Wars Star Wars: Episode IX Daisy Ridley Star Wars: Skywalker

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