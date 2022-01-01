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Dakar Rallisi’nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede

01.01.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi’nde ilk gün heyecanı geride kaldı. Suudi Arabistan’dan başlayan yarışın ilk günü sonunda Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde, bir diğer Red Bull sporcusu Daniel Sanders motosiklet kategorisinde, Kamaz Master pilotu Nikolaev Eduard ise kamyon kategorisinde zirvede yer aldı.

Dakar Rallisi’nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 44. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.

İLK GÜNDEN BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Sporcuların 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi, ilk günden büyük bir heyecana sahne oldu. Hail’de koşulan 614 kilometrelik ilk gün heyecanı sonunda otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah liderliği ele geçirdi. Otomobil kategorisinde ikinci sırada Carlos Sainz yer aldı.

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NIKOLAEV İLK SIRANIN SAHİBİ OLDU

Kamyon kategorisinde Kamaz Master, Dakar Rallisi’ne yine çok özel bir başlangıç yaptı. En yakın rakibi ve takım arkadaşı diğer Kamaz ekibinde 7 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Eduard Nikolaev ilk gün sonunda ilk sıranın sahibi oldu.

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Bu sene yine Suudi Arabistan’dan başlayan Dakar Rallisi’nin motosiklet kategorisinde de Daniel Sanders rüzgarı esti. İlk gün sonunda liderlik koltuğuna oturan Red Bull sporcusu en yakın rakibinden 1 dakika uzakta kalmayı başardı.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun ikinci günü Hail ile Hail arasında koşulacak. (İHA)

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