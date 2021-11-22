Audi, Dakar Rallisi için testlerine Fas’ta devam ediyor

Audi’nin Dakar Rallisi’nde mücadele edecek RS Q e-tron modellerinin prototipi ile gerçekleştirilen testleri aralıksız devam ediyor. Audi Sport takımı, Fas’taki hızlı parkurlar, çakıl zeminli yollar, kumul tepeler ve kurumuş nehir yataklarından oluşan bir bölgede ikinci testini yaptı.

On iki aydan biraz fazla bir sürede geliştirilen RS Q e-tron, testlerde artık bir Dakar etabının uzunluğuna eşit olan günlük arazi mesafelerini tamamlayabiliyor. Ancak, Ocak ayındaki starta kadar çözülmesi gereken birçok sorun da var.

"ÜÇ RALLİ ARACI YARIŞA HAZIR HALE GELECEK"

Ekibin tamamının enerjisinin en zorlu koşullar altında geliştirme sürecine devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Test Mühendisliği Başkanı Arnau Niubo, "Fas’ta yapılan testlerde elde ettiğimiz önemli bulguların aynı gün Neuburg'a geri bildirimi çok etkileyiciydi. Bu sayede, Dakar Rallisi için yapım aşamasında olan üç ralli aracımız teknik anlamda yarışa hazır hale gelecek. Aynı zamanda lojistik hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor.” diye konuştu.

Halen devam eden pandemide nedeniyle zamana ve bireysel bileşenlerin tedarikinde yaşanan sıkıntılara karşı yarışan ekip, yoğun bir program başlattı.

Mücadele edecek üç ekip, 103 şasi numaralı prototipi en zorlu arazide toplam 2 bin 500 kilometreden fazla test etti. Çeşitli sistem testlerinin yanısıra, RS Q e-tron'a yapay olarak yüksek sıcaklıkların uygulandığı testler de gerçekleştirildi. Stéphane Peterhansel, aracı yüksek dış sıcaklıkları simüle etmek amacıyla, hava soğutma girişlerini bantla kapatarak kuru bir nehir yatağından geçirdi. Enerji dönüştürücülü elektrikli tahrikli prototip, bu parkuru sorunsuz olarak tamamlamayı başardı. Ancak, Mattias Ekström’ün test ettiği kayalık parkurda araç lastik hasarı yaşadı ve testlerde aksama yaşandı. Bükülen amortisör salıncağının, tahrik milinin ve ilgili diğer bileşenlerin değişmesi gerekti. Üstyapıda da küçük onarımlara ihtiyaç oldu. Hür üç pilot ayrıca şasi kurulumu üzerinde de ciddi mesai harcadı.

