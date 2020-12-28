YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Dakikalar içinde hazırlanan lezzet bombası: Çikolatalı mus tarifi

Dakikalar içinde hazırlanan lezzet bombası: Çikolatalı mus tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.12.2020 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dakikalar içinde hazırlanan lezzet bombası: Çikolatalı mus tarifi

Fransız isminin sizi yanıltmasına izin vermeyin! Çikolatalı mus, yapımı en kolay tatlılardan biridir. Herhangi bir Fransız restoranının versiyonuna rakip olacak ev yapımı çikolatalı musu sadece 20 dakikada yapabilirsiniz.

Bu klasik çikolatalı mus, hafif ama yoğun çikolata içeriyor. Bu sayede hem eşsiz çikolata tadına doyacak hem de tatlı yediğiniz için pişman olmayacaksınız. Daha az krema, daha fazla çikolata, daha yoğun bir çikolata tadı ve güzel bir kremsi doku.

ÇİKOLATALI MUS MALZEMELERİ

  • 60 gr krem peynir
  • 1 çubuk vanilya
  • 100 ml krema
  • ½ çay kaşığı tuz
  • 3 yumurta akı
  • 90 g şeker
  • 250 gr beyaz çikolata

ÇİKOLATALI MUS YAPILIŞI

Krem peyniri ve vanilyayı karıştırıcı ile karıştırın. Krema ekleyin ve hepsini pürüzsüz bir karışım elde edinceye kadar karıştırın.
Beyaz çikolatayı eritin.
Yumurta beyazlarını tuzla birlikte temiz, yağsız bir kapta yumuşak tepeler oluşmaya başlayana kadar çırpın. Yavaş yavaş şekeri bu karışıma ekleyin.
Erimiş çikolatayı krem peynir karışımına ekleyin ve ardından yumurta beyazlarını da bu karışıma ekleyin.
Hepsini dikkatlice katlayın.
Köpüğü küçük kaselere koyun ve iki saat buzdolabında soğumaya bırakın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Pamuk gibi yumuşacık! Pamuk gibi yumuşacık!
MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Ünlü çift böyle duyurdu! "Çok mu belli ediyoruz?"

Ünlü çift böyle duyurdu! "Çok mu belli ediyoruz?"

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İbo Show'da yılbaşı sürprizi! Bomba konuklar!

İbo Show'da yılbaşı sürprizi! Bomba konuklar!

MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi

MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Parmak ısırtan cinsten: Pizza hamuru tarifi! Püf noktasına dikkat etmek çok önemli

Parmak ısırtan cinsten: Pizza hamuru bakın en iyi nasıl yapılıyor

'Arnavut ciğeri nasıl yapılır?' diyenlere pamuk gibi bir tarif: Nefis klasik Arnavut ciğeri

Pamuk gibi yumuşacık!

Alinazik nasıl yapılır? Alinazik kebabı tarifi nedir? İşte MasterChef alinazik tarifi ve malzemeleri

MasterChef'e damga vuran özel lezzet! İşte tarifi

Pekin ördeği nasıl yapılır? Malzemeleri neledir? MasterChef Pekin ördeği tarifi ve yapılışı

MasterChef'te yapıldı! İşte tarifi

Barbun balığı nasıl pişirilir? MasterChef barbun tarifi nedir? Barbunya balığı faydaları neler? İşte barbun fiyatı

Hem lezzetli hem sağlıklı! Yiyenler tadına doyamıyor

İçine gizli kahramanlar ekledik! Şifa niyetine içeceğiniz balkabağı çorbası tarifi

İçine gizli kahramanlar ekledik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.