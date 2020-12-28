Dakikalar içinde hazırlanan lezzet bombası: Çikolatalı mus tarifi

Bu klasik çikolatalı mus, hafif ama yoğun çikolata içeriyor. Bu sayede hem eşsiz çikolata tadına doyacak hem de tatlı yediğiniz için pişman olmayacaksınız. Daha az krema, daha fazla çikolata, daha yoğun bir çikolata tadı ve güzel bir kremsi doku.

ÇİKOLATALI MUS MALZEMELERİ

60 gr krem peynir

1 çubuk vanilya

100 ml krema

½ çay kaşığı tuz

3 yumurta akı

90 g şeker

250 gr beyaz çikolata

ÇİKOLATALI MUS YAPILIŞI

Krem peyniri ve vanilyayı karıştırıcı ile karıştırın. Krema ekleyin ve hepsini pürüzsüz bir karışım elde edinceye kadar karıştırın.

Beyaz çikolatayı eritin.

Yumurta beyazlarını tuzla birlikte temiz, yağsız bir kapta yumuşak tepeler oluşmaya başlayana kadar çırpın. Yavaş yavaş şekeri bu karışıma ekleyin.

Erimiş çikolatayı krem peynir karışımına ekleyin ve ardından yumurta beyazlarını da bu karışıma ekleyin.

Hepsini dikkatlice katlayın.

Köpüğü küçük kaselere koyun ve iki saat buzdolabında soğumaya bırakın.

