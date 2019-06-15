MAGAZİN

Dakota Johnson ile Chris Martin ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin, iki yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Dakota Johnson ile Chris Martin ayrıldı

Grinin Elli Tonu film serisiyle ünlenen oyuncu Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin ayrılma kararı aldı.

29 yaşındaki Johnson ile 42 yaşındaki Martin’in ayrılmadan önce nişan planları yaptıkları öğrenildi.

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Daily Mail’in haberine göre ilk kez geçen yıl kasım ayında birlikte görüntü veren ikiliye yakın kaynaklar, çiftin ayrılık haberinin beklenmedik olduğunu söyleyerek, birlikte çok mutlu göründüklerini söyledi.

Johnson’dan önce adı İngiliz model Annabelle Wallis ile anılan Chris martin, ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ile 11 yıllık evliliğini 2015 yılında bitirmişti. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

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