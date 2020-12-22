Dalaman nerede? Çayı, ovası, kükürtlü su nerede?

Akdeniz'in en özel konumlarından birinde bulunan Dalaman, kültür ve deniz tatilini bir arada yaşamak isteyenler için en ideal lokasyonlardan bir tanesidir. Tarihi yerlerin içerisinde zaman yolculuğuna çıkabilirken aynı zamanda kısa mesafede bulunan sahillerinde denizin tadını da çıkarabilirsiniz. Seyahat tutkunlarının en zor vedalaştığı tatil beldelerinden biri olan Dalaman'ı görmediyseniz tatil planlarınıza mutlaka dahil etmeyi unutmayın. İşte Dalaman nerede, Dalaman'da gezilmesi gereken yerler nelerdir gibi soruların yanıtları...

Dalaman Nerede?

Dalaman, ülkenin turizm cenneti olan Akdeniz ve Ege kıyılarına çok yakın bir mesafede konumlanmış durumdadır. Muğla ilinin sınırları dahilinde olan Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ile sınır komşudur. Dalaman'ın diğer sınır komşuları ise doğuda Denizli, batıda Ortaca'dır.

Dalaman Nereye Bağlı?

Akdeniz ve Ege arasında köprü görevi gören Dalaman, Muğla'ya bağlı bir ilçedir. Bu şekilde "Dalaman nerenin ilçesi?" sorusunun cevabını merak edenlere net bir şekilde yanıt vermiş olduk.

Dalaman'da Nerede Kalınır?

Tabiatı ve kültürüyle sizi büyüleyen Dalaman'da birçok konaklama seçeneği mevcut. Dalaman Havalimanı'nın açılması ve yeni çevre yollarının faaliyete geçmesiyle ulaşımı epey rahatlayan Dalaman'da her bütçeye uygun oteller ve pansiyonlar mevcut. Ayrıca daha düşük maliyetli tatil planlayanlar için de kamp alanları bulunur.