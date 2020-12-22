Dalaman nerede? Çayı, ovası, kükürtlü su nerede?

Akdeniz'in en özel konumlarından birinde bulunan Dalaman, kültür ve deniz tatilini bir arada yaşamak isteyenler için en ideal lokasyonlardan bir tanesidir. Tarihi yerlerin içerisinde zaman yolculuğuna çıkabilirken aynı zamanda kısa mesafede bulunan sahillerinde denizin tadını da çıkarabilirsiniz. Seyahat tutkunlarının en zor vedalaştığı tatil beldelerinden biri olan Dalaman'ı görmediyseniz tatil planlarınıza mutlaka dahil etmeyi unutmayın. İşte Dalaman nerede, Dalaman'da gezilmesi gereken yerler nelerdir gibi soruların yanıtları...
Dalaman, ülkenin turizm cenneti olan Akdeniz ve Ege kıyılarına çok yakın bir mesafede konumlanmış durumdadır. Muğla ilinin sınırları dahilinde olan Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ile sınır komşudur. Dalaman'ın diğer sınır komşuları ise doğuda Denizli, batıda Ortaca'dır.
Akdeniz ve Ege arasında köprü görevi gören Dalaman, Muğla'ya bağlı bir ilçedir. Bu şekilde "Dalaman nerenin ilçesi?" sorusunun cevabını merak edenlere net bir şekilde yanıt vermiş olduk.
Tabiatı ve kültürüyle sizi büyüleyen Dalaman'da birçok konaklama seçeneği mevcut. Dalaman Havalimanı'nın açılması ve yeni çevre yollarının faaliyete geçmesiyle ulaşımı epey rahatlayan Dalaman'da her bütçeye uygun oteller ve pansiyonlar mevcut. Ayrıca daha düşük maliyetli tatil planlayanlar için de kamp alanları bulunur.
Havalimanına yakın olmasının avantajını da kullanarak her sene milyonlarca tatilciyi ağırlayan Dalaman'ın dört bir yanı güzellikler ile dolu. Günlerce gezseniz de bitmeyecek kadar yere sahip. Bu gezilecek yerlerden bazıları şu şekilde:
Türkiye'nin en güzel çaylarından biri olan Dalaman Çayı, Muğla ilindedir. Ege ve Akdeniz bölgelerinin sınırını oluşturan Dalaman Çayı yaklaşık olarak 230 kilometre uzunluğundadır. Dalaman Çayı, Göktepe ve Yaylacık bölgelerinden derin bir vadi içerisinde iniyor. Dalaman Çayı rafting için de çok uygun bir akarsudur. Buraya sadece bu deneyimi yaşamak için gelenler dahi vardır.
Son yıllarda yapılan yenilemeler ile daha güzel bir yer haline gelen Kayacık Sahili, Sarıgerme'nin doğusunda kalır ve ilçe merkezine 10 dakikalık mesafe uzaklığındadır.
Türkiye'nin ve Muğla'nın en verimli ovalarından biri olan Dalaman Ovası; Dalaman Çayı, Fethiye ve Marmaris arasında yer alır.
Bol mineralli olmasından dolayı şifa kaynağı olarak gösterilen 28 derece sıcaklıktaki kükürtlü su, Kapukargın Mahallesi sınırları içerisindedir.
İçerisinde restoran ve botanik bahçeler de bulunan bu doğa harikası yer, merkeze 12 kilometre uzaklıkta. Yürüyüş ve doğa sporları için oldukça ideal olan bu vadide keyifli vakitler geçirebilirsiniz.
Cennetten bir köşe olan Sarsala Koyu harika doğası ile sizi kendine aşık edebilir. Dalaman'nın merkezinden sadece 15 kilometre uzakta yer alan bu koyda el değmemiş doğa ile masmavi denizin bütünleşmesine şahit olabilirsiniz.
Dalaman'a 15 kilometre uzakta yer alan Sarıgerme'de huzurlu ve sakin bir tatil geçirebilirsiniz. Turkuaz renkli tertemiz denizinde rahatlarken yemyeşil doğayı izleyebilirsiniz.
Dalaman Kanyonu olarak bilinen bölge içerisine Dalaman Çayı'nı da alır ve Fethiye ile Dalaman arasında sınır görevi üstlenir.
Göcek, Dalaman'a sadece 16 kilometre uzaklıkta bulunur ve kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biridir.
Fethiye'de tatil planı yapmış kişiler havalimanından çıktıktan sonra 44 kilometre uzaklıktaki Fethiye'nin merkezine 40 dakikada ulaşabilir.
Turizm sektörünün göz bebeklerinden biri olan Marmaris, Dalaman'a oldukça yakın bir mesafede yer alır. Aradaki 88,5 kilometrelik mesafe 1 saat 20 dakikada kat edilebilir.
Muğla'nın bir ilçesi olan Dalaman, şehrin merkezine 88 kilometre uzaktadır. Bu mesafe yaklaşık olarak 1.5 saat sürer.
Dalaman'a doğru yola çıkan biri İstanbul'da yaklaşık 8,5 saat sonra Dalaman'a varmış olur. Bu mesafe hemen hemen 757 kilometre kadardır.
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