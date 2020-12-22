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Dalaman nerede? Çayı, ovası, kükürtlü su nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Dalaman nerede? Çayı, ovası, kükürtlü su nerede?

İçindekiler

  • Dalaman Nerede?
  • Dalaman Nereye Bağlı?
  • Dalaman'da Nerede Kalınır?
  • Dalaman Gezilecek Yerler
  • Dalaman Çayı Nerede?
  • Dalaman Kayacık Sahili Nerede?
  • Dalaman Ovası Nerede?
  • Dalaman Kükürtlü Su Nerede?
  • Dalaman Akkaya Vadisi Nerede?
  • Dalaman Sarsala Koyu Nerede?
  • Dalaman Sarıgerme Nerede?
  • Dalaman Kanyonu Nerede?
  • Dalaman Göcek Arası Kaç Km?
  • Dalaman Fethiye Arası Kaç Km?
  • Dalaman Marmaris Arası Kaç Km?
  • Dalaman Muğla Arası Kaç Km?
  • Dalaman İstanbul Arası Kaç Km?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan en gözde tatil yerlerinden biri olan Dalaman yemyeşil doğası ve masmavi Akdeniz kıyıları ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Her sene yerli veya yabancı turist fark etmeksizin milyonlarca tatilciyi ağırlayan Dalaman gezilip görülmesi gereken tatil yerlerinden biridir. Peki Dalaman nerede? İşte Dalaman hakkında tüm detaylar...

Akdeniz'in en özel konumlarından birinde bulunan Dalaman, kültür ve deniz tatilini bir arada yaşamak isteyenler için en ideal lokasyonlardan bir tanesidir. Tarihi yerlerin içerisinde zaman yolculuğuna çıkabilirken aynı zamanda kısa mesafede bulunan sahillerinde denizin tadını da çıkarabilirsiniz. Seyahat tutkunlarının en zor vedalaştığı tatil beldelerinden biri olan Dalaman'ı görmediyseniz tatil planlarınıza mutlaka dahil etmeyi unutmayın. İşte Dalaman nerede, Dalaman'da gezilmesi gereken yerler nelerdir gibi soruların yanıtları...

Dalaman Nerede?

Dalaman, ülkenin turizm cenneti olan Akdeniz ve Ege kıyılarına çok yakın bir mesafede konumlanmış durumdadır. Muğla ilinin sınırları dahilinde olan Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ile sınır komşudur. Dalaman'ın diğer sınır komşuları ise doğuda Denizli, batıda Ortaca'dır.

Dalaman Nereye Bağlı?

Akdeniz ve Ege arasında köprü görevi gören Dalaman, Muğla'ya bağlı bir ilçedir. Bu şekilde "Dalaman nerenin ilçesi?" sorusunun cevabını merak edenlere net bir şekilde yanıt vermiş olduk.

Dalaman'da Nerede Kalınır?

Tabiatı ve kültürüyle sizi büyüleyen Dalaman'da birçok konaklama seçeneği mevcut. Dalaman Havalimanı'nın açılması ve yeni çevre yollarının faaliyete geçmesiyle ulaşımı epey rahatlayan Dalaman'da her bütçeye uygun oteller ve pansiyonlar mevcut. Ayrıca daha düşük maliyetli tatil planlayanlar için de kamp alanları bulunur.

Dalaman Gezilecek Yerler

Havalimanına yakın olmasının avantajını da kullanarak her sene milyonlarca tatilciyi ağırlayan Dalaman'ın dört bir yanı güzellikler ile dolu. Günlerce gezseniz de bitmeyecek kadar yere sahip. Bu gezilecek yerlerden bazıları şu şekilde:

  • Sarıgerme Plajı
  • Kükürt Havuzları
  • Hippokome Antik Kenti
  • Kille Koyu
  • Sarsala Koyu
  • Dalaman Çayı
  • Akkaya Garden

Dalaman Çayı Nerede?

Türkiye'nin en güzel çaylarından biri olan Dalaman Çayı, Muğla ilindedir. Ege ve Akdeniz bölgelerinin sınırını oluşturan Dalaman Çayı yaklaşık olarak 230 kilometre uzunluğundadır. Dalaman Çayı, Göktepe ve Yaylacık bölgelerinden derin bir vadi içerisinde iniyor. Dalaman Çayı rafting için de çok uygun bir akarsudur. Buraya sadece bu deneyimi yaşamak için gelenler dahi vardır.

Dalaman Kayacık Sahili Nerede?

Son yıllarda yapılan yenilemeler ile daha güzel bir yer haline gelen Kayacık Sahili, Sarıgerme'nin doğusunda kalır ve ilçe merkezine 10 dakikalık mesafe uzaklığındadır.

Dalaman Ovası Nerede?

Türkiye'nin ve Muğla'nın en verimli ovalarından biri olan Dalaman Ovası; Dalaman Çayı, Fethiye ve Marmaris arasında yer alır.

Dalaman Kükürtlü Su Nerede?

Bol mineralli olmasından dolayı şifa kaynağı olarak gösterilen 28 derece sıcaklıktaki kükürtlü su, Kapukargın Mahallesi sınırları içerisindedir.

Dalaman Akkaya Vadisi Nerede?

İçerisinde restoran ve botanik bahçeler de bulunan bu doğa harikası yer, merkeze 12 kilometre uzaklıkta. Yürüyüş ve doğa sporları için oldukça ideal olan bu vadide keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Dalaman Sarsala Koyu Nerede?

Cennetten bir köşe olan Sarsala Koyu harika doğası ile sizi kendine aşık edebilir. Dalaman'nın merkezinden sadece 15 kilometre uzakta yer alan bu koyda el değmemiş doğa ile masmavi denizin bütünleşmesine şahit olabilirsiniz.

Dalaman Sarıgerme Nerede?

Dalaman'a 15 kilometre uzakta yer alan Sarıgerme'de huzurlu ve sakin bir tatil geçirebilirsiniz. Turkuaz renkli tertemiz denizinde rahatlarken yemyeşil doğayı izleyebilirsiniz.

Dalaman Kanyonu Nerede?

Dalaman Kanyonu olarak bilinen bölge içerisine Dalaman Çayı'nı da alır ve Fethiye ile Dalaman arasında sınır görevi üstlenir.

Dalaman Göcek Arası Kaç Km?

Göcek, Dalaman'a sadece 16 kilometre uzaklıkta bulunur ve kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biridir.

Dalaman Fethiye Arası Kaç Km?

Fethiye'de tatil planı yapmış kişiler havalimanından çıktıktan sonra 44 kilometre uzaklıktaki Fethiye'nin merkezine 40 dakikada ulaşabilir.

Dalaman Marmaris Arası Kaç Km?

Turizm sektörünün göz bebeklerinden biri olan Marmaris, Dalaman'a oldukça yakın bir mesafede yer alır. Aradaki 88,5 kilometrelik mesafe 1 saat 20 dakikada kat edilebilir.

Dalaman Muğla Arası Kaç Km?

Muğla'nın bir ilçesi olan Dalaman, şehrin merkezine 88 kilometre uzaktadır. Bu mesafe yaklaşık olarak 1.5 saat sürer.

Dalaman İstanbul Arası Kaç Km?

Dalaman'a doğru yola çıkan biri İstanbul'da yaklaşık 8,5 saat sonra Dalaman'a varmış olur. Bu mesafe hemen hemen 757 kilometre kadardır.

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