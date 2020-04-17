Dalgona kahve tarifi

Kore'nin meşhur kahvesi dalgona ile sosyla medya uygulaması Tiktok aracılığıyla tanışmış olduk. Dalgona kahve gerçek bir akıma dönüştü ve herkesin aradığı tarif haline geldi. Biz denedik, lezzetine doyamadık. Kahveyi yapmak gerçekten son derece pratik ve eğlenceli.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı sıcak su

Bir bardak soğuk süt

4 adet buz

YAPILIŞI

Kahveyi, şekeri ve sıcak suyu derin bir kabın içine alın.

Mikser yardımıyla ara vermeden 5 dakika boyunca çırpın.

Karışımın açık renkli ve krema kıvamına gelmesini sağlayın.

Cam bardağa buzları koyun ve içine sütü ilave edin.

Sütün üzerine hazırladığınız kahve kremasını ekleyin. Afiyet olsun...

