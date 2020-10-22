Dama nasıl oynanır, kuralları nedir?

Dama şüphesiz dünya tarihinin en sevilen oyunlarından biri. Zeka ve strateji oyunu olarak bilinen dama, ülkemizde keyifle oynanan satranç ve tavla gibi oyunlarla da hayli benzer. Genellikle 64 adet siyah ve beyaz karelerden oluşmuş tahta üzerinde oynanan dama oyunun, 10x10 ve 12x12 çeşitleri de bulunur. Satrancın aksine tüm taşları aynı şekilde hareket eden dama oyununun ana amacı ise karşı tarafın taşlarını tüketip oyunu kazanmak. Bu keyifli ve zeka geliştiren oyununun daha yakından tanımak, tüm kural ve taktikleri öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız hemen başlayalım ve "Dama nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" sorusunun yanıtlarını öğrenelim.

Dama Tarihçesi

Dama oyununun tarihçesi ve nasıl ortaya çıktığıyla ilgili farklı anlatılar mevcuttur. Bir iddiaya göre bu oyun Yunan savaşçı Palamed tarafından Truva kuşatması sırasında bulunmuştur. Kuşatmanın 10 yıl sürmesinden dolayı canı sıkılan askerlerin yere kareler çizip kaya parçalarıyla oynadığı düşünülür.

Damanın ortaya çıkmasına dair diğer popüler iddia ise Antik Mısır’da firavunlar tarafından oynandığıdır. Mısır hiyerogliflerinde dama benzeri çizimlere rastlanması da bu iddiayı güçlendiriyor.