Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

3 bin yıllık mumyada sırrı çözülemeyen detay! Vücudu bizimkinden çok farklı

Mısır'da yaklaşık 3 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen ve "Örgülü Kadın" (Braided Lady) olarak bilinen mumya, bilim dünyasının dikkatini çekti. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarıyla incelenen mumyanın saçları, dişleri ve vücudundaki kalıntılar hakkında önemli bulgular elde edildi. Kadının nasıl öldüğü ise gizemini koruyor.

3 bin yıllık mumyada sırrı çözülemeyen detay! Vücudu bizimkinden çok farklı
Çiğdem Berfin Sevinç

Araştırmacılar, Mısır'ın 18. ve 21. hanedanlıkları arasındaki dönemde yaşadığı düşünülen kadının mumyasını, vücuduna zarar vermeden dijital olarak inceledi.

Michigan Üniversitesi'nden bir araştırmacının liderlik ettiği ekip, yüzlerce röntgen görüntüsünü birleştirerek mumyanın üç boyutlu görüntülerini oluşturdu.

İncelemelerde kadının uzun ve örgülü saçlarının 3 bin yıldan fazla süre geçmesine rağmen korunduğu görüldü. Yaklaşık 151 santimetre boyunda olduğu belirlenen kadının, 35-50 yaşları arasında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

3 bin yıllık mumyada sırrı çözülemeyen detay! Vücudu bizimkinden çok farklı 1

DİŞLERİNDEKİ HASAR DİKKAT ÇEKTİ

Bilim insanlarını şaşırtan bulgulardan biri de kadının dişlerinde ortaya çıktı. Dişlerinde ciddi aşınma ve hasar tespit edilirken diş eti hastalığı, kırılmış bir azı dişi ve boğaza doğru yer değiştirmiş bir kesici diş belirlendi.

Araştırmacılar, bu hasarların Antik Mısır'da tüketilen kum ve kum parçacıkları içeren yiyeceklerden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Dişlerdeki sıra dışı bulguların, ölümden sonra gerçekleştirilen "Ağzı Açma" ritüeliyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Antik Mısır'da uygulanan bu ritüelin, ölen kişinin öteki dünyada duyularını yeniden kazanmasını sağladığına inanılıyordu.

3 bin yıllık mumyada sırrı çözülemeyen detay! Vücudu bizimkinden çok farklı 2

ÖLÜM NEDENİ HALA BİLİNMİYOR

BT taramaları, kadının vücudunun oldukça iyi korunduğunu da ortaya çıkardı. İç organlarının bazı bölümlerinin, karaciğer kalıntıları da dahil olmak üzere, vücudunda bırakıldığı görüldü. Ayrıca mumyalama sırasında beyninin çıkarılmadığını düşündüren kurumuş beyin dokusuna rastlandı.

Araştırmacılar, vücudunda görülen küçük kireçlenmiş birikintilerin uzun süreli parazit enfeksiyonuna işaret edebileceğini belirtti. Ancak bu bulguların ölümüne neden olduğunu gösteren kesin bir kanıt bulunamadı.

İlk olarak Mısır'da mumyaların bulunduğu bir topluluk içinde keşfedilen kadın, 1860 yılında Kanada'ya götürüldü.

Radiology Case Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, kadının ölümüne neden olan hastalık veya yaralanmaya ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi. Yaklaşık 3 bin yıl sonra bile "Örgülü Kadın"ın ölüm nedeni gizemini koruyor.

3 bin yıllık mumyada sırrı çözülemeyen detay! Vücudu bizimkinden çok farklı 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borç verdiği parasını WhatsApp'tan istedi: Yargıtay'dan emsal karar çıktı!Borç verdiği parasını WhatsApp'tan istedi: Yargıtay'dan emsal karar çıktı!
Erzurum'da 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı!Erzurum'da 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
örgü Mısır Mumya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım

Saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım

Van'da korkunç kaza: 9 ölü 5 yaralı

Van'da korkunç kaza: 9 ölü 5 yaralı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.