Damacana sularla ilgili korkutan açıklamalar: Musluk suyu daha sağlıklı

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, son dönemde çok tartışılan poşet düzenlemesini, Çevre Yasası'nda yapılan değişiklikleri ve eksiklikleri Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'ye anlattı.

Çevre meselesinin siyaset üstü bir konu olduğunu belirten Bozoğlu, çok tartışılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini ve çevre politikalarını değerlendirdi.

"TESPİT DAHİ EDEMEZSİNİZ"



Bozoğlu, "İçtiğimiz sular temiz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

— Ülkenin yüzey sularının, derelerinin ve göllerinin yüzde 79'u kirlenmiş durumda. Biz musluklarımızdan temiz su içebilmek istiyoruz. Öncelikli hedefimizin bu olması lazım. Damacana su, paket su sağlıksız sudur. Kontrolsüzdür, içerisinde ne olduğunu tespit dahi edemezsiniz. Musluklarımızdan akan suyun damacana suya göre daha sağlıklı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'nin dere ve göllerinin kirlenmesine karşı arıtma tesislerimiz yetersiz halde.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz çok tartışıldı. Bu süreci anlatabilir misiniz?" sorusu üzerine Bozoğlu, şunları söyledi: