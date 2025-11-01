Mynet Trend

Damada arkadaşları takı merasiminde getirdi! Herkesin içinde yedi, kahkahaya boğuldu

Amasya’da evlenen çiftin düğününde damada arkadaşlarından ilginç bir hediye geldi. Takı töreninde 'ayva' takılan damat, takdim edilen meyveyi yerken o anlar gülüşmelere neden oldu.

Emre ve Feruze Köse çiftinin düğününde takı merasiminde arkadaşları tarafından damada takı yerine bir tane ayva hediye edildi. Damat karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırırken, dilimlenen ayvanın tadına da baktı.

Damada arkadaşları takı merasiminde getirdi! Herkesin içinde yedi, kahkahaya boğuldu 1

AYVAYI YEDİRDİLER

Düğüne katılanlar damadın ayvayı yediği sırada kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

Damada arkadaşları takı merasiminde getirdi! Herkesin içinde yedi, kahkahaya boğuldu 2

Damada şaka yapan köylüsü Hüseyin Taha Tankaş, "Şaka için marketten ayva aldık. Kurdele ile de sardık. Damat ayvayı görünce şaşırdı. Sonrada güldüler. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.

