Damak çatlatan pratik tatlı tarifleri

Tatlı, kuşkusuz yemeden duramadığımız en büyük zaaflarımızdan. Hem basit olmasını istiyor hem de yedikten sonra unutamayacağınız bir tat olmasını istiyorsanız sizin için pratik tatlı tarifleri listesi hazırladık. Misafirlerinizin tarifini isteyeceğinden eminiz!
Çikolata ve suyu birleştirip anında hazırlayabildiğiniz bu harika çikolatalı mousse'un içine kurabiyeler ekleyip de yiyebilirsiniz. Tarifi burada.
Brownie karışımı + yerfıstığı ezmesi + süt. Tarifi burada.
Çok lezzetli hızlı ve kolay bir ıslak kek. Tarifi burada.
Ardında yıkanacak bulaşık bırakmaması da bonus'u. Tarifi burada.
İster kurabiyelerinizi bu naneli krema sosa batırıp yiyin ister kremalı sosu doğrudan kaşıklayıp yiyin. Karar sizin. Tarifi burada.
Evde hızlı bir şekilde halley hazırlamak hiç fena olmaz değil mi? Tarifi burada.
Hem çikolatalı hem de hızlı bir tatlı isteyenler için mükemmel. Tarifi burada.
Baştan söylenmesinde fayda var: Hazırlaması 5 dakikayı alsa da tekrar sertleşmesi için buzlukta yarım saat bekletmeniz gerekiyor. Tarifi burada.
Tiramisuya bayılıyorsunuz ama zamanınız mı yok? Bu tarifle hızlı ve kolayca tiramisu lezzetini alabilirsiniz. Tarifi burada.
Film gecesi için bisküvi ve patlamış mısırın mükemmel bileşimi. Tarifi burada.
Waffle ve kurabiye bir arada. Tarifi burada.
Pötibör bisküvi ve tereyağı. Sadece beş dakikanızı alacak bir tatlı. Tarifi burada.
Hızlı tatlıların Nutella versiyonu. Tarifi burada.
Evde süt mü yok, zamanınız mı dar? Problem değil! Tarifi burada.
İçinde ananas parçaları olan bu pastayı gündelik tatlı olarak yapabilirsiniz. Tarifi burada.
Mutfağınızın Ağustos'ta yılbaşı gelmiş gibi kokacak olması da cabası. Tarifi burada.
Bu tarifte çilek kullanılıyor ama siz dilerseniz başka meyveyle de yapabilirsiniz. Tarifi burada.
Çünkü hayat fırının ısınmasını beklemek için çok kısa. Tarifi burada.
İki dakikada hazırlanıyor 1 dakikada ılıyor, toplam 3 dakikada yenmeye hazır hale geliyor! Tarifi burada.
Mutfak robotunuzda yeteri kadar soğuk servis edilen yemek yapmadıysanız işte size fırsat. Hem hızlı hem kolay ve sadece birkaç malzeme içeriyor. Tarifi burada
Aniden misafir mi geldi. Paniğe gerek yok. Her şeyin bir çözümü var. .
Sunması bizden yapması sizden!
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