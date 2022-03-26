Damak çatlatan pratik tatlı tarifleri

Tatlı, kuşkusuz yemeden duramadığımız en büyük zaaflarımızdan. Hem basit olmasını istiyor hem de yedikten sonra unutamayacağınız bir tat olmasını istiyorsanız sizin için pratik tatlı tarifleri listesi hazırladık. Misafirlerinizin tarifini isteyeceğinden eminiz!

İKİ MALZEMELİ ENFES ÇİKOLATALI MOUSSE

Çikolata ve suyu birleştirip anında hazırlayabildiğiniz bu harika çikolatalı mousse'un içine kurabiyeler ekleyip de yiyebilirsiniz. Tarifi burada.

PİŞMEZ, YANMAZ, YAPIŞMAZ: YERFISTIĞI EZMELİ BROWNIE

Brownie karışımı + yerfıstığı ezmesi + süt. Tarifi burada.

TARÇINLI BARDAK KEKİ

Çok lezzetli hızlı ve kolay bir ıslak kek. Tarifi burada.

IZGARADA ÇİKOLATALI MUZ SANDALLARI

Ardında yıkanacak bulaşık bırakmaması da bonus'u. Tarifi burada.

NANELİ KREMA SOS

İster kurabiyelerinizi bu naneli krema sosa batırıp yiyin ister kremalı sosu doğrudan kaşıklayıp yiyin. Karar sizin. Tarifi burada.

MARSMALLOWLU KURABİYE SANDVİÇLER

Evde hızlı bir şekilde halley hazırlamak hiç fena olmaz değil mi? Tarifi burada.

ERİMİŞ ÇİKOLATALI FİNCAN PASTASI

Hem çikolatalı hem de hızlı bir tatlı isteyenler için mükemmel. Tarifi burada.

ÇİKOLATALIİ KURUYEMİŞLİ KRAKERLİ ATIŞTIRMALIK

Baştan söylenmesinde fayda var: Hazırlaması 5 dakikayı alsa da tekrar sertleşmesi için buzlukta yarım saat bekletmeniz gerekiyor. Tarifi burada.

YALANCI TİRAMİSU

Tiramisuya bayılıyorsunuz ama zamanınız mı yok? Bu tarifle hızlı ve kolayca tiramisu lezzetini alabilirsiniz. Tarifi burada.

KREMALI BİSKÜVİLİ PATLAMIŞ MISIR

Film gecesi için bisküvi ve patlamış mısırın mükemmel bileşimi. Tarifi burada.

KURABİYE WAFFLE

Waffle ve kurabiye bir arada. Tarifi burada.

MARSHMALLOEWLU MUFFİNLER

Pötibör bisküvi ve tereyağı. Sadece beş dakikanızı alacak bir tatlı. Tarifi burada.

İKİ MALZEMELİ MUZLU DONDURMA

Hızlı tatlıların Nutella versiyonu. Tarifi burada.

ESPRESSOLU CEVİZLİ BROWNİE

Evde süt mü yok, zamanınız mı dar? Problem değil! Tarifi burada.

ANANASLI TURTA

İçinde ananas parçaları olan bu pastayı gündelik tatlı olarak yapabilirsiniz. Tarifi burada.

KARAMELİZE CEVİZLER

Mutfağınızın Ağustos'ta yılbaşı gelmiş gibi kokacak olması da cabası. Tarifi burada.

ÇİLEKLİ PASTA

Bu tarifte çilek kullanılıyor ama siz dilerseniz başka meyveyle de yapabilirsiniz. Tarifi burada.

MİKRODALGA BROWNİESİ

Çünkü hayat fırının ısınmasını beklemek için çok kısa. Tarifi burada.

ÇITIR ELMALAR

İki dakikada hazırlanıyor 1 dakikada ılıyor, toplam 3 dakikada yenmeye hazır hale geliyor! Tarifi burada.

BÖĞÜRTLENLİ DONDURMA

Mutfak robotunuzda yeteri kadar soğuk servis edilen yemek yapmadıysanız işte size fırsat. Hem hızlı hem kolay ve sadece birkaç malzeme içeriyor. Tarifi burada

İPEKSİ ÇİKOLATA SOSU

Aniden misafir mi geldi. Paniğe gerek yok. Her şeyin bir çözümü var. .

Sunması bizden yapması sizden!

