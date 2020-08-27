Damaklarda benzersiz bir tat bırakan 3 lezzetli elmalı tatlı tarifi!

Hazırsanız birbirinden lezzetli 3 elmalı tatlı tarifini incelemeye başlayalım.

ELMALI TURTA

Harika aromasıyla ve ağızda dağılan hamuruyla vazgeçemediğimiz lezzetlerden biri olan elmalı turtanın yeri her zaman ayrı...

Malzemeler

Hamur için:

½ paket margarin (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

½ su bardağı nişasta

½ su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı yoğurt

¼ çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

İç harç için:

3 adet elma

1 avuç ceviz içi

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tarçın

İlk olarak margarin, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, nişasta, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilyayı yoğurma kabına alıp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başladığımız hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde, üzerini kapatarak buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz.

Elmaların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Ardından bir tencereye aldığımız rendelenmiş elmaların üzerine robottan çektiğimiz bir avuç ceviz içini ve toz şekeri ekliyoruz, elmalar suyunu çekene kadar, arada bir karıştırarak pişiriyoruz. Son olarak tarçını da eklediğimiz harcı birkaç kez karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz.