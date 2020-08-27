Damaklarda benzersiz bir tat bırakan 3 lezzetli elmalı tatlı tarifi!

Hazırsanız birbirinden lezzetli 3 elmalı tatlı tarifini incelemeye başlayalım.
ELMALI TURTA
Harika aromasıyla ve ağızda dağılan hamuruyla vazgeçemediğimiz lezzetlerden biri olan elmalı turtanın yeri her zaman ayrı...
Malzemeler
Hamur için:
½ paket margarin (oda sıcaklığında)
1 adet yumurta
½ su bardağı nişasta
½ su bardağı pudra şekeri
2 yemek kaşığı yoğurt
¼ çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
İç harç için:
3 adet elma
1 avuç ceviz içi
4 yemek kaşığı toz şeker
İlk olarak margarin, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, nişasta, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilyayı yoğurma kabına alıp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başladığımız hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde, üzerini kapatarak buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz.
Elmaların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Ardından bir tencereye aldığımız rendelenmiş elmaların üzerine robottan çektiğimiz bir avuç ceviz içini ve toz şekeri ekliyoruz, elmalar suyunu çekene kadar, arada bir karıştırarak pişiriyoruz. Son olarak tarçını da eklediğimiz harcı birkaç kez karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz.
Dinlenmeye bıraktığımız hamuru merdaneyle ince bir şekilde açıyoruz ve tepsiye yerleştiriyoruz. İç harcımızı tepsiye dökerken her yere eşit miktarda dağılmasına dikkat edelim. Artan hamuru da rendeleyerek üzerini süslediğimiz elmalı turtamız fırına vermeye hazır!
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişiriyoruz. Üzeri hafif kızardığında fırından alıyoruz.
Soğuduktan sonra pudra şekeriyle birlikte servis edebiliriz.
ELMALI MUHALLEBİ
Malzemeler:
Elmalı harç için:
3 adet elma
4 yemek kaşığı toz şeker
2 avuç kıyılmış ceviz
1 çay kaşığı tarçın
Muhallebi için:
1 litre süt
1 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilya
4 yemek kaşığı un
Elmaların kabuklarını soyarak rendeliyoruz ve toz şekeri ekleyerek kısık ateşte pişiriyoruz. Elmalar yumuşadığında, ceviz ve tarçını ilave ederek karıştırıyoruz. Harcı ocaktan alıp ufaladığımız bisküvileri üzerine ekliyoruz.
Tencereye aldığımız sütün üzerine toz şeker, vanilya ve unu ekleyerek orta ateşte, karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Ocaktan aldıktan sonra margarini de ekleyip karıştırıyoruz.
Soğuyan elma harcını bardakların altına pay ettikten sonra üzerine de muhallebiyi ekliyoruz. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alıyoruz ve soğuduğunda dillere destan tatlımız servise hazır!
TARÇINLI ELMA TOPLARI
Malzemeler
2 adet elma
7-8 tatlı kaşığı yulaf ezmesi
2 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tarçın
Kabuklarını soyup rendelediğimiz elmaların içine yulaf ezmesi katıp yoğuruyoruz.
Ele yapışmayacak bir hale geldiğinde tarçın ve balı da ilave edip karıştırıyoruz.
Minik top şekli verip kakaoya buladığımız leziz elma toplarımız servise hazır hale geliyor.
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