YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Damaklarda iz bırakan tadı ile Siirt'ten gelen lezzet: Pırtike çorbası!

Damaklarda iz bırakan tadı ile Siirt'ten gelen lezzet: Pırtike çorbası!

08.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her öğün tüketilebilen çorbalar, ülkemizin tüm yörelerinden farklı tarifler eşliğinde sofralarımıza ulaşıyor. Bu zengin tariflerin içerisinden ıspanakla yapılan öyle bir çorba var ki; lezzetiyle damak çatlatıyor. Siirt'ten tüm Türkiye'ye yayılan pırtike çorbası... Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir tarif arıyorsanız pırtike çorbasını deneyin!

Damaklarda iz bırakan tadı ile Siirt'ten gelen lezzet: Pırtike çorbası!

Siirt'in yöresel lezzetlerinden biri olan pırtike çorbası zengin içeriği, doyuruculuğu ve enfes tadı ile çokça sevilen bir tarif! Üstelik yapımı da bir o kadar kolay. Siz de pırtike çorbasını evinizde hazırlayıp soğuk kış günlerinde sevdiklerinize sımsıcak bir sürpriz yapabilirsiniz. Peki evde pırtike çorbası nasıl yapılır? İşte tüm detayları ile pırtike çorbası tarifi...

PIRTİKE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 bağ ıspanak

  • 1 fincan pirinç

  • 1 orta boy soğan

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 tatlı kaşığı domates salçası

  • 3 tatlı kaşığı iri sumak

  • Bir çay kaşığı tuz

  • Bir tutam karabiber

  • Bir tutam kırmızı biber

  • 2 litre et suyu, tavuk suyu veya içme suyu

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle ıspanakları bol suda güzelce yıkayın.

  • Yıkadıktan sonra sirkeli suda 10 dakika kadar bekletin. (Çok vaktiniz yoksa hazır satılan temizlenmiş ıspanak da kullanabilirsiniz.)

  • Ispanakları çok ince olmayacak şekilde doğrayın.

  • Soğanı yemeklik olacak şekilde küp küp kesin.

  • Çorbayı yapacağınız tencereye sıvı yağ koyarak doğradığınız soğanları kavurun.

  • Soğanlar hafif pembeleşince salçayı da ilave ederek kavurmayı sürdürün.

  • Yarım çay bardağı pirinci güzelce yıkadıktan sonra soğanlara ilave edin.

  • Ardından tuz, kara biber ve kırmızı biberi ekleyin.

  • Son olarak doğradığınız ıspanakları da ekleyerek biraz kavurun.

  • Tencerenin içerisine 2 litre sıcak su ekleyerek kaynatın.

  • Su kaynadıktan sonra ocağın altını orta ateşe getirin ve tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye devam edin.

  • Çorba pişerken ufak bir kasede sumağı 1 su bardağı sıcak su ile ıslatın.

  • Yaklaşık 10 dakika kadar beklettikten sonra sumağı ince bir süzgeç yardımı ile süzün.

  • Süzdüğünüz sumağın sadece suyunu kullanın.

  • Ekşilik vermesi için sumağın suyunu kaynamakta olan çorba tenceresine ekleyin.

  • Çorbayı 5 dakika daha pişirerek ocağın altını kapatın.

  • Pişen çorbayı kaselere koyarak sıcak olarak servis yapabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıbrıs'tan muhteşem bir lezzet: PirohuKıbrıs'tan muhteşem bir lezzet: Pirohu
Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler?Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Her şey selfie için! Süper minisiyle yatağa uzandı

Her şey selfie için! Süper minisiyle yatağa uzandı

Patencinin talihsiz anları! Göğsü açılınca puan kaybetti

Patencinin talihsiz anları! Göğsü açılınca puan kaybetti

Yine durmadı! ''İki göğsüm iki kalçam var!''

Yine durmadı! ''İki göğsüm iki kalçam var!''

İlginizi Çekebilir

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Uçakta müstehcen film izleyen yolcuyu ifşa etti

Uçakta müstehcen film izleyen yolcuyu ifşa etti

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Beğendiği kadının arabasına not bıraktı! Eşi bulunca...

Beğendiği kadının arabasına not bıraktı! Eşi bulunca...

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.