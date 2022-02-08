Damaklarda iz bırakan tadı ile Siirt'ten gelen lezzet: Pırtike çorbası!

Siirt'in yöresel lezzetlerinden biri olan pırtike çorbası zengin içeriği, doyuruculuğu ve enfes tadı ile çokça sevilen bir tarif! Üstelik yapımı da bir o kadar kolay. Siz de pırtike çorbasını evinizde hazırlayıp soğuk kış günlerinde sevdiklerinize sımsıcak bir sürpriz yapabilirsiniz. Peki evde pırtike çorbası nasıl yapılır? İşte tüm detayları ile pırtike çorbası tarifi...
MALZEMELER
2 bağ ıspanak
1 fincan pirinç
1 orta boy soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı domates salçası
3 tatlı kaşığı iri sumak
Bir çay kaşığı tuz
Bir tutam karabiber
Bir tutam kırmızı biber
HAZIRLANIŞI
Öncelikle ıspanakları bol suda güzelce yıkayın.
Yıkadıktan sonra sirkeli suda 10 dakika kadar bekletin. (Çok vaktiniz yoksa hazır satılan temizlenmiş ıspanak da kullanabilirsiniz.)
Ispanakları çok ince olmayacak şekilde doğrayın.
Soğanı yemeklik olacak şekilde küp küp kesin.
Çorbayı yapacağınız tencereye sıvı yağ koyarak doğradığınız soğanları kavurun.
Soğanlar hafif pembeleşince salçayı da ilave ederek kavurmayı sürdürün.
Yarım çay bardağı pirinci güzelce yıkadıktan sonra soğanlara ilave edin.
Ardından tuz, kara biber ve kırmızı biberi ekleyin.
Son olarak doğradığınız ıspanakları da ekleyerek biraz kavurun.
Tencerenin içerisine 2 litre sıcak su ekleyerek kaynatın.
Su kaynadıktan sonra ocağın altını orta ateşe getirin ve tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye devam edin.
Çorba pişerken ufak bir kasede sumağı 1 su bardağı sıcak su ile ıslatın.
Yaklaşık 10 dakika kadar beklettikten sonra sumağı ince bir süzgeç yardımı ile süzün.
Süzdüğünüz sumağın sadece suyunu kullanın.
Ekşilik vermesi için sumağın suyunu kaynamakta olan çorba tenceresine ekleyin.
Çorbayı 5 dakika daha pişirerek ocağın altını kapatın.
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