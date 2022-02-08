Damaklarda iz bırakan tadı ile Siirt'ten gelen lezzet: Pırtike çorbası!

Siirt'in yöresel lezzetlerinden biri olan pırtike çorbası zengin içeriği, doyuruculuğu ve enfes tadı ile çokça sevilen bir tarif! Üstelik yapımı da bir o kadar kolay. Siz de pırtike çorbasını evinizde hazırlayıp soğuk kış günlerinde sevdiklerinize sımsıcak bir sürpriz yapabilirsiniz. Peki evde pırtike çorbası nasıl yapılır? İşte tüm detayları ile pırtike çorbası tarifi...

PIRTİKE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

2 bağ ıspanak

1 fincan pirinç

1 orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı domates salçası

3 tatlı kaşığı iri sumak

Bir çay kaşığı tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam kırmızı biber

2 litre et suyu, tavuk suyu veya içme suyu

HAZIRLANIŞI