Damat adayı Caner Toygar yaşadığı zor günleri anlattı

Caner Toygar yaşadığı zor günleri anlattı:
- Ben abimin vefatından sonra panik atak hastası oldum. Devamlı ölümden korkuyorum, kalp krizi geçireceğimi hissediyorum. Evde yalnız kalamıyordum, uykumdan uyandığım zaman korkarak uyanıyordum.
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Bayağı sıkıntılı bir dönem geçirdim. Uzun süre antidepresanlar kullanmadım. Neden kullanmadım, yan etkileri var diyordu insanlar. ‘Kilo aldırır, psikolojini bozar, intihara sürüklüyor’ tarzında şeyler söylüyorlardı. O dönem kullanmadım.
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Ama bu hastalık daha da arttıkça 5 sene sonra ilaç kullanmaya başladım. Doktor ilaç verdi fayda etmedi. Aşırı kilo aldım.
- İnternette ilaç aramaya başladım. Yorumlarda bloklarda bazı ilaçları gördüm. O iki ilacı aldım.
- Sabah alıyorum, akşam alıyorum. Ertesi gün benimle yaşayan bir arkadaşım var yalnız kalamadığım için. Ona söyledim, ‘benim intihar edesim geliyor, bir şey var bende’ dedim. O da ‘ya saçmalama, olur mu öyle şey’ dedi. Ama kafamın içinde bir ses‘ intihar et, intihar et’ diyor.
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Ertesi gün ilacı içtim bir tireme geldi gece, ilacı içtikten sonra hiç uyuyamadım. Hayaller görüyorum, ayağımı devamlı sallıyorum. Arkadaşa gidiyorum ‘hastaneye mi gitsek, intihar edesim geliyor’ dedim. Öyle geçiştirdik o geceyi.
- Bir hafta boyunca ilaçları kullanmaya devam ettim. Arkadaşımın olmadığı bir gün yine o düşünceler aklıma geldi ve öyle bir saçma eylemi yaptım.
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Sonra doktorla görüştüm, o da ‘bu ilaçların etkileri bunlar’ dedi. O günden bugüne kullanmıyorum.
- Buradan herkese söylüyorum, doktor kontrolü dışında sakın ilaç kullanmayın. Ben kullandığım ilaçların sonra yan etkilerini okudum. Orada da yazıyormuş.
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