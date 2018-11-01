Damat adayı Caner Toygar yaşadığı zor günleri anlattı

Bayağı sıkıntılı bir dönem geçirdim. Uzun süre antidepresanlar kullanmadım. Neden kullanmadım, yan etkileri var diyordu insanlar. ‘Kilo aldırır, psikolojini bozar, intihara sürüklüyor’ tarzında şeyler söylüyorlardı. O dönem kullanmadım.