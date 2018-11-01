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Damat adayı Caner Toygar yaşadığı zor günleri anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bir döneme damga vuran damat adayı Caner Toygar konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda intihara teşebbüs eden Toygar, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Damat adayı Caner Toygar yaşadığı zor günleri anlattı

Caner Toygar yaşadığı zor günleri anlattı:

  • Ben abimin vefatından sonra panik atak hastası oldum. Devamlı ölümden korkuyorum, kalp krizi geçireceğimi hissediyorum. Evde yalnız kalamıyordum, uykumdan uyandığım zaman korkarak uyanıyordum.

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  • Bayağı sıkıntılı bir dönem geçirdim. Uzun süre antidepresanlar kullanmadım. Neden kullanmadım, yan etkileri var diyordu insanlar. ‘Kilo aldırır, psikolojini bozar, intihara sürüklüyor’ tarzında şeyler söylüyorlardı. O dönem kullanmadım.

  • Ama bu hastalık daha da arttıkça 5 sene sonra ilaç kullanmaya başladım. Doktor ilaç verdi fayda etmedi. Aşırı kilo aldım.

  • İnternette ilaç aramaya başladım. Yorumlarda bloklarda bazı ilaçları gördüm. O iki ilacı aldım.

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  • Sabah alıyorum, akşam alıyorum. Ertesi gün benimle yaşayan bir arkadaşım var yalnız kalamadığım için. Ona söyledim, ‘benim intihar edesim geliyor, bir şey var bende’ dedim. O da ‘ya saçmalama, olur mu öyle şey’ dedi. Ama kafamın içinde bir ses‘ intihar et, intihar et’ diyor.

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  • Ertesi gün ilacı içtim bir tireme geldi gece, ilacı içtikten sonra hiç uyuyamadım. Hayaller görüyorum, ayağımı devamlı sallıyorum. Arkadaşa gidiyorum ‘hastaneye mi gitsek, intihar edesim geliyor’ dedim. Öyle geçiştirdik o geceyi.

  • Bir hafta boyunca ilaçları kullanmaya devam ettim. Arkadaşımın olmadığı bir gün yine o düşünceler aklıma geldi ve öyle bir saçma eylemi yaptım.

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  • Sonra doktorla görüştüm, o da ‘bu ilaçların etkileri bunlar’ dedi. O günden bugüne kullanmıyorum.

  • Buradan herkese söylüyorum, doktor kontrolü dışında sakın ilaç kullanmayın. Ben kullandığım ilaçların sonra yan etkilerini okudum. Orada da yazıyormuş.


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Anahtar Kelimeler:
Caner Toygar 2. Sayfa intihar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şu ülke gündeminde ne kadar boş adam varsa onlar en baştalar.gereksiz bir insan ama magazin haberi oluyor.gidip bir adaya yerleşse bu adam iyi olmazmı
o kadar saçma sapan yaşadınki ölsen bugün avcaba reklam için numaramı der insanlar, bilader çok kötü yaşadın buda sonucu.
asrın salağı
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