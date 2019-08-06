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Damat Bayıldı ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı nasıl bir yarışma?

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2019 00:25 | Son Güncelleme

TV8'de iki sezon Yemekteyiz programını sunan Onur Büyüktopçu, Show TV'ye transfer oldu. Yeni sezonda gelin, kayınvalide ve damatları yarıştıracak olan Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı'dan yeni fragman yayınlandı. Peki Damat Bayıldı ne zaman yayınlanacak? İşte Damat Bayıldı yarışmasının detayları.

Damat Bayıldı ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı nasıl bir yarışma?

Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı ve Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Damat Bayıldı, Eylül ayından itibaren Show TV'nin gündüz kuşağında yayınlanacak.

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DAMAT BAYILDI NASIL BİR PROGRAM?
Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek! Adaletsiz puanlama yapan yarışmacıların korkulu rüyası olmaya devam edecek olan Büyüktopçu, vereceği adil puanlarla da adaletin stüdyodaki temsilcisi olacak.

Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Damatlar annelerinin yemeklerine mi yoksa eşlerinin yemeklerine mi bayılacak? “Damat Bayıldı”da tempo asla düşmeyecek ve bu çekişme zaman zaman gergin bir hal alırken zaman zaman ekran başındaki herkesi güldürecek.

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