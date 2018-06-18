Damien Comolli'nin, 2 aydır Cocu ile çalışmalar yaptığı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında PSV Eindhoven'ın başında bulunan Phillip Cocu için karar kılındı.
Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli'nin nisan ayında temasa geçtiği Hollandalı teknik adam için, oynattığı hücum futbolu en büyük etken olurken Türkiye'deki dengeleri ve F.Bahçe'nin dinamiğini iyi bilen Dirk Kuyt'ın da yanında olması başkan Ali Koç ve yönetimini ikna etti.
Hafta başında İstanbul'a gelip imza atması beklenen 47 yaşındaki teknik adam, Comolli ile 2 aylık süreçte, gelecek adına çok fazla bilgi alışverişinde bulundu ancak başkanlık yarışını beklediği için gelişi rötarlı oldu.
HER TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK
BU arada sarı-lacivertlilerde kadro mühendisliği konusunda da önemli adımlar atılmaya başladı. Değerini bulan her oyuncuya gelen teklif Comolli tarafından gündeme alınacak.
Cocu'nun oynatmak istediği sisteme uygun oyuncu almak isteyen Fransız sportif direktör, "Teknik heyet içerisinde Türk yardımcı antrenör olmalı mı?" sorusunu da gündeme getirdi. Ancak bu konuda şu ana kadar verilmiş bir karar bulunmuyor.
Geçmiş dönemde de takımda çalışan antrenörlerden destek alınması fikri öne çıksa da Zeki Göle, analiz uzmanı Melikşah Sezgin ve bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın durumu da Hollandalı çalıştırıcının atacağı resmi imzanın ardından belli olacak.
Aykut Kocaman'la yollar resmen ayrılıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında Hollandalı Philip Cocu'nun resmiyet kazanması beklenirken bir taraftan da sözleşmesi devam eden Aykut Kocaman'ın durumu merak konusu olmuştu.
Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, deneyimli teknik direktöre, kendisiyle çalışılmayacağını ilettiği öğrenildi. Bu kararın 53 yaşındaki çalıştırıcıya dün itibariyle tebliğ edildiği, tarafların ise kontrattan doğan haklarla ilgili yarın görüşme yapacağı bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin bir numarası ismi Ali Koç'un sportif direktör Damien Comolli'nin imza töreninde, "Cuma gününe kadar kararımız belli olur" demesine rağmen açıklama gelmemişti. Kulüp sözleşmeyi tek taraflı feshederse Kocaman'a 1 yıllık maaşının dışında tazminatın da yolu açılacak.
(Vatan)
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