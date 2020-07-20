SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu!

Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu!

FRANSA HABERLERİ  | 20.07.2020 14:33 | Son Güncelleme

Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital tarafından %85'i satılan alınan Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli oldu.

Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu!

Fransızlar'ın köklü kulübü Toulouse'un yeni başkanı, ocak ayında Fenerbahçe sportif direktörlük görevinden ayrılan Damien Comolli oldu.

Toulouse'un yüzde 85'ini satın alan Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital Partners'ten yapılan basın açıklamasında, kulübün çoğunluk hisselerinin satın alındığı ve başkanlık görevine de Damien Comolli'nin getirildiği duyuruldu. Kalan yüzde 15 hissenin ise 2001'den beri Toulouse'un sahibi olan Olivier Sadran'da kaldığı bilgisi verildi.

"BAŞARILI OLMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Damien Comolli, başkan ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Toulouse FC gibi bir kulübün başkanı olmak bir onurdur. Toulouse, olağanüstü bir şehir. Bu şehrin futbol kulübünün başarılı olması için kapasitesi ve fırsatı var. Bu şehirde eşsiz yetenekler var ve enerjimizi buradaki genç oyuncuları yetiştirme konusunda harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile birlikte burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki Damien Comolli, kariyerinde daha önce Monaco altyapısında antrenör, Arsenal'de gözlemcilik sonrası Saint Etienne, Tottenham, Liverpool ve Fenerbahçe'de ise sportif direktör olarak görev aldı.

Toulouse, 2019/20 sezonunu Fransa Ligue 1'de 13 puanla son sırada tamamladı. (Sporx)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
Paris'ten görülmemiş skor: 9-0Paris'ten görülmemiş skor: 9-0
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıyı öğrenince terlikle stüdyoya girdi

Yarışmacıyı öğrenince terlikle stüdyoya girdi

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

Beşiktaş'ta flaş hırsızlık operasyonu!

Beşiktaş'ta flaş hırsızlık operasyonu!

Fenerbahçe'ye olay gönderme: Geçmiş olsun!

Fenerbahçe'ye olay gönderme: Geçmiş olsun!

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir!

Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Neymar PSG'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Neymar PSG'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu!

Comolli, o kulübün başkanı oldu!

Saint Etienne, Adil Aouchiche ile anlaştı

Saint Etienne, genç yıldızı kaptı!

PSG gol yağdırdı: 9-0

Paris'ten görülmemiş skor: 9-0

Cezayirli futbolcuya "sokakta mastürbasyon" nedeniyle hapis

Cezayirli futbolcuya "sokakta mastürbasyon" nedeniyle hapis

Neymar'a Barcelona izni çıktı!

Neymar PSG'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.