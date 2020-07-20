Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu!

Fransızlar'ın köklü kulübü Toulouse'un yeni başkanı, ocak ayında Fenerbahçe sportif direktörlük görevinden ayrılan Damien Comolli oldu.

Toulouse'un yüzde 85'ini satın alan Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital Partners'ten yapılan basın açıklamasında, kulübün çoğunluk hisselerinin satın alındığı ve başkanlık görevine de Damien Comolli'nin getirildiği duyuruldu. Kalan yüzde 15 hissenin ise 2001'den beri Toulouse'un sahibi olan Olivier Sadran'da kaldığı bilgisi verildi.

"BAŞARILI OLMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Damien Comolli, başkan ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Toulouse FC gibi bir kulübün başkanı olmak bir onurdur. Toulouse, olağanüstü bir şehir. Bu şehrin futbol kulübünün başarılı olması için kapasitesi ve fırsatı var. Bu şehirde eşsiz yetenekler var ve enerjimizi buradaki genç oyuncuları yetiştirme konusunda harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile birlikte burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki Damien Comolli, kariyerinde daha önce Monaco altyapısında antrenör, Arsenal'de gözlemcilik sonrası Saint Etienne, Tottenham, Liverpool ve Fenerbahçe'de ise sportif direktör olarak görev aldı.

Toulouse, 2019/20 sezonunu Fransa Ligue 1'de 13 puanla son sırada tamamladı. (Sporx)

