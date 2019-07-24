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Damien Comolli Yann M'Vila için St. Etienne ile görüşmelere başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de forma giyen 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Yann M'Vila, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu. Fransız basınından konuyla ilgili olarak gelen son haberse büyük yankı uyandırdı.

Damien Comolli Yann M'Vila için St. Etienne ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, St. Etienne'den Yann M'Vila'yı transfer etmeyi hedefliyor.

Fransa'dan Le 10 Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Yann M'Vila için daha önce sadece durum sorgulaması yaparken bugün ilk kez resmen transfer görüşmelerine başladı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, eski kulübü St. Etienne yetkililerine Fransız orta saha oyuncusunun fiyatını sordu.

Daha önce St. Etienne Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset'in Yann M'Vila'nın takımda kalacağı sözleri hatırlatıldı ancak Comolli'nin bu transfer için istekli olduğu ve fiyat konuşulmaya da başlandığı vurgusu yapıldı.

Eljif Elmas transferinden 16 milyon euro kazanan Fenerbahçe'nin, önümüzdeki günlerde Yann M'Vila transferinde nihai sonuca ulaşacağı bilgisi de verildi.

FRANSIZ YILDIZ AHTAPOT GİBİ

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Yann M'Vila orta sahadaki çalışkanlığıyla tanınıyor. Rakibe yapışıyor.

Geçen sezon Saint Etienne'de 40 maça çıkan Yann M'Vila, 1 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe st etienne Yann M'Vila

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