Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Vazgeçilmez lezzet damla çikolatalı kurabiye tarifi

Damla çikolatalı kurabiye tarifi ağızda dağılan yumuşak dokusuyla oldukça seviliyor. Temel kurabiye malzemeleri ve damla çikolata ile hazırlanan bu tarif çayın, kahvenin yanına çok yakışan bir ikramlık. Damla çikolatalı kurabiyenin bu tarifi ile çat kapı misafir geldiğinde ne ikram etmeliyim diye düşünmeyeceksiniz. İşte vazgeçilmez lezzet damla çikolatalı kurabiye tarifi malzemeleri ve yapılışı...

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Kıyır kıyır damla çikolatalı kurabiye tarifini sizler için derledik.

Damla Çikolatalı Kurabiye tarifi için malzemeler;

200 gr tereyağı

2 yumurta sarısı

1 su bardağı pudra şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı kakao

3.5 su bardağı un

1 çay bardağı damla çikolata

Üzeri için;

2 yumurtanın akı

1 su bardağı ince çekilmiş fıstık içi

Damla Çikolatalı Kurbiye tarifi yapılışı;

Tereyağını oda ısısında yumuşatın. Un, vanilya,kakao ve kabartma tozunu bir kapta eleyip karıştırın.

Tereyağı,yumurta sarıları ve pudra şekerini krema kıvamına gelinceye kadar mikserle karıştırın.

Bu karışımı mikserden hamur yoğurma kabına alın ve unlu karışımı ekleyin. Pürüzsüz ve orta sertlikte bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

En son damla çikolataları ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın. Hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

Afiyet Olsun!

