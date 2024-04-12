Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! "Torbacı, babamın kalbi..."

'Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser arasında son dönem velayet kavgası vardı. "Uyuşturucu batağına düştüm. Eşimin ailesinin parasını kumarda yedim" diyen Ersubaşı o hallerinin montaj olduğunu söylemişti.

Damla Ersubaşı şimdi de babasının ölümünü paylaşırken söyledikleriyle gündemde.

Babasını paylaşarak acısını dile getiren Damla Ersubaşı "Gitti pamuğum bitti her şeyim" dedi.

Ardından ise adeta sinir krizi geçiren oyuncu paylaşıma "P.zevenk" yazarak inanılmaz ifadeler kullandı.

Damla Ersubaşı paylaşımda "Torbacı Serkan Keser ne oldu canım kızlarım derken iyiydi he benim babamın kalbi dururken şimdi ne oldu? P.zevenk kardeşin beni arayıp iyi ki öldü derken iyiydi di mi? Torbacı Serkan Keser he?" sözleri ağızları açıkta bıraktı.

SERKAN KESER'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Serkan Keser ise "İspat edemediğin her şeyin hesabını mahkemede vereceksin" diyerek şu paylaşımları yaptı:









