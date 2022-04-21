Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Saçlarını siyaha boyattı

İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile iki defa evlenip boşanan Damla Ersubaşı, eski eşiyle çocukları için arkadaş kaldığını ve iyi anlaştıklarını ifade etti. Son zamanlarda özel yaşantısıyla gündeme gelen Ersubaşı imaj yeniledi.

DAMLA ERSUBAŞI İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Sihirli Annem dizisinde rol aldığı Tuğçe rolüyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2016'da evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. İkili evliliklerini noktalama kararı alsa da sonrasında yeniden evlendi, ancak 2. evlilik de uzun sürmedi. Şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı imaj değiştirdi.

Saçlarını koyu renk yapan Ersubaşı, Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Ersubaşı, "Sabah öyle bir aklıma geldi koyu renk yapayım, kahve-sarı döngüsünden kurtulayım bari siyah yapayım dedim, siyah yaptım. 'Bir daha dönmeyi düşünmüyorum' diyeceğim, siz de inanmayacaksınız ben de inanmayacağım buna" dedi.

Ünlü isim saçlarını bir süredir sarı kullanıyordu.





