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Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli müzeleri gezdi

14.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli müzeleri gezdi

TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Damla Projesi" kapsamında farklı illerden Tekirdağ'a gelen 39 gönüllü üniversite öğrencisi, müzeleri ziyaret etti.

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, öğrencilere, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi II. Frenc Rakoczi ve müze hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, daha sonra Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Rüstem Paşa Camisi'ni gezerek, şehrin kültürü ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler 9 günlük program kapsamında ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek, çeşitli etkinlikler yapacak.

Projenin gönüllü koordinatörü Yıldız Altıntaş, gazetecilere, Tekirdağ'da güzel bir etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

39 ilden öğrenciyle müzeleri gezerek programa başladıklarını anlatan Altıntaş, "Sosyal sorumluluk çalışmaları yapacağız. İlk olarak Tekirdağ'ın tarihi yerlerini geziyoruz. Ardından yapacağımız etkinliklerle ilkokul öğrencilerini sevindireceğiz. Dolu dolu bir program gerçekleştireceğiz." dedi.

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Kübra Çolak da 3 yıldır Damla Projesi gönüllüsü olduğunu belirterek, "Proje kapsamında bu gezi ve etkinlik programına seçilmiş olmak gurur verici. Tekirdağ'ı çok beğendim. Gezdiğimiz yerler hayal ettiğimden daha güzeldi benim için." diye konuştu.

Üniversite öğrencileri, Tekirdağ'daki ilkokul ve ortaokullarda sokak oyunları, duvar boyama, kukla ve uçurtma yapımı etkinlikleri düzenleyecek, huzurevi ve sevgi evini ziyaret edecek.

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