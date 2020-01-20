MAGAZİN
  4. Damla Sönmez Avrupa Film Akademisi üyesi oldu

Damla Sönmez Avrupa Film Akademisi üyesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi’nin üyeleri arasına katıldı. Akademi'de Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth gibi isimler yer alıyor.

Damla Sönmez Avrupa Film Akademisi üyesi oldu

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, aralarında Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Film Akademisi’nden üyelik daveti aldı.

Dilsiz bir kızı canlandırdığı Sibel filmindeki performansıyla çok sayıda ödül kazanan 32 yaşındaki oyuncu, Akademi’nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtacak, ayrıca Avrupa’nın prestijli sinema ödüllerinde aday filmler için oy kullanabilecek.

HgPdlHlbg0OAzDvZ8rmewA

1988 yılında kurulan Avrupa Film Akademisi, 3 bin 600’den fazla film profesyonelini, Avrupa’nın film kültürünü tanıtma gayesiyle bir araya getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
 ‘Baba parası’ oyuncularına yoğun ilgi ‘Baba parası’ oyuncularına yoğun ilgi
Azerbaycan 20 Ocak Katliamı Fotoğraf Sergisi Galeri Yeniyüzyıl’daAzerbaycan 20 Ocak Katliamı Fotoğraf Sergisi Galeri Yeniyüzyıl’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi,

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azerbaycan 20 Ocak Katliamı konulu fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan 20 Ocak Katliamı konulu fotoğraf sergisi açıldı

Konya'da 420 bin lira ödüllü İslam Sanatları Yarışması

Konya'da 420 bin lira ödüllü İslam Sanatları Yarışması

Vedat Milor'e takipçisi 'Defol İsrail’e git Yahudi' deyince...

'Defol İsrail’e git Yahudi' yazısını okuyunca...

İzel yılların acısını şimdi çıkarıyor!

İzel yılların acısını şimdi çıkarıyor!

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Latin, Avrupa ve Türk müziği konseri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Latin, Avrupa ve Türk müziği konseri

 ‘Baba parası’ oyuncularına yoğun ilgi

 ‘Baba parası’ oyuncularına yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.