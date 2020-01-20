Damla Sönmez Avrupa Film Akademisi üyesi oldu

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, aralarında Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Film Akademisi’nden üyelik daveti aldı.

Dilsiz bir kızı canlandırdığı Sibel filmindeki performansıyla çok sayıda ödül kazanan 32 yaşındaki oyuncu, Akademi’nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtacak, ayrıca Avrupa’nın prestijli sinema ödüllerinde aday filmler için oy kullanabilecek.

1988 yılında kurulan Avrupa Film Akademisi, 3 bin 600’den fazla film profesyonelini, Avrupa’nın film kültürünü tanıtma gayesiyle bir araya getiriyor.

