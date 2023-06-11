Damla Uğurtürk canlı yayın sırasında taraftar tarafından öpülünce... Neye uğradığını şaşırdı

Geçtiğimiz yıl Yılmaz Erdoğan'la görüntülenen ve adı aşk dedikodularına karışarak popülerleşen spiker Damla Uğurtürk canlı yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi atmosferi yansıtmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda canlı yayın yapan Damla Uğurtürk'ün taraftarlarla yaşadığı olay dikkat çekti.

Güzel spiker canlı yayında her sunarken taraflardan biri tarafından öpüldü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel spiker paylaşıma "Ay ne oluyor ne oluyor" notunu düştü.



Ne yapacağını bilemeyen Damla Uğurtürk yayında gülerek "Bunlar çok normal, coşkularını anlayabiliyorum, çok sıcakkanlılar" dedi ve yayını tamamladı.

