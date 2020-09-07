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Dana yanağı nasıl pişirilir? MasterChef'e konu olan yemeğin detayları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te eleme adayları dana yanağı pişirdi. Son derece zor ve pişme süresi uzun olan dana yanağı kısa sürede nasıl hazırlanır diyenler ve merak edenler için tarifi hazırladık. İşte dana yanağı pişirme aşamaları.

Dana yanağı nasıl pişirilir? MasterChef'e konu olan yemeğin detayları

Pahalı ve zor bir yemek olan dana yanağı, dün akşam MasterChef yarışmasında eleme adayları tarafından pişirildi. Yapılışı oldukça zor olan bu tarif, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dana yanağı nasıl yapılır, kısa sürede nasıl pişirilir diyenler için Mynet Yemek'ten dev hizmet geliyor. İşte dana yanağı tarifi ve detayları.

DANA YANAĞI İÇİN MALZEMELER

1 kilogram dana yanağı
100 gram un
3 adet havuç
3 adet soğan
150 gram kereviz sapı
1 adet defne yaprağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
2 dal biberiye
2 dal kekik
2 litre tavuk suyu
1 litre et suyu
Tuz
Karabiber

DANA YANAĞI NASIL PİŞİRİLİR?

İlk olarak yanakların kalın sinirlerini temizleyin ve iri iri doğrayın.

Soğan, havuç ve kereviz sapını iri küpler halinde doğrayın. Zeytinyağını tencerede ısıtın.

Soğan, havuç ve kereviz sapını sırasıyla ekleyerek soteleyin. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Bu işlem için 5 dakika yeterli.

Etleri tuz ve karabiberleyin ardından una bulayın. Ardından etleri döküm tavada mühürleyin.
Sotelenen sebzeleri fırın kabına koyun ve üzerine mühürlediğiniz etleri yerleştirin.

Tavuk ve et suyunu karıştırıp fırın tepsisine ekleyin.

Son olarak fefne yaprağı, kekik ve biberiyeyi de ilave edin. Fırını 175 dereceye ayarlayıp yemeğinizi 3-4 saat kadar pişirin.

Ardından yemeğin suyunu süzüp bir sos tenceresinde yarısına kadar çektirin. Etleri sosa ilave edip karıştırın.


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