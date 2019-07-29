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Daniel Alves yeni takımını sosyal medyada arıyor

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 29.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

Son olarak Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Daniel Alves, transfer döneminde henüz kendisi ile temasa geçen bir kulüp olmamasına sitem etti.

Daniel Alves yeni takımını sosyal medyada arıyor

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG gibi takımların formasını giyen 36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Daniel Alves, belirsizliğini koruyan geleceğine ilişkin sitemini ironi dolu ifadelerle aktardı.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından, "İş arıyorum. Özgeçmişimi nereye gönderiyorum? Eğer özgeçmişimle ilgilenme fırsatını bulabilen biri olursa bana bildirin." ifadelerini kullandı.

DANI ALVES'TEN HARİKA GOL

İlgili sosyal medya gönderisinin altına yorum yapan eşi Joana Sanz'ın ise Daniel Alves'e İspanya 2. Lig takımlarından Tenerife'ye gitmesi önerisinde bulunması dikkat çekti.

2006 yılından bu yana Brezilya Milli Takımı formasını giyen Alves ülkesi ile 114 maça çıktı. Daniel Alves, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupası, 2 Copa America olmak üzere kariyerinde toplam 41 şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Daniel Alves Dani Alves

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