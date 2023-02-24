Daniel Craig'ten Türkiye'ye dev destek! Bir çağrısıyla bağış rekoru kırıldı!

7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında büyük bir yıkımın yaşandığı Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için İngiliz oyuncu Daniel Craig, yaklaşık iki hafta önce yardım çağrısında bulunmuştu. İngiliz halkından destek beklediğini belirten oyuncunun çağrısı yanıtsız kalmadı.

Birleşik Krallık'taki on dört yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committe (DEC) ile birlikte çalışan 54 yaşındaki aktör, depremlerden bu yana 101,5 milyon sterlin topladığını duyurdu.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Craig Instagram hesabı üzerinden yayınladığı teşekkür konuşmasında; “Depremler saniyeler sürdü ama etkisi yıllarca sürecek. Hastaneler, okullar ve iş yerleri enkaza döndü. Yüz binlerce insan dondurucu kış koşullarında evsiz kaldı. Lütfen DEC’i destekleyerek onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın" dedi.





