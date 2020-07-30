Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da

2016 NBA Draftında 2. tur 26. sıradan Denver Nuggets tarafından seçilen Daniel Hamilton, 2020-21 sezonunda Yeşil Beyazlı formayı giyecek.
25 yaşındaki oyuncu, daha önce NBA'de Oklahoma City Thunder ve Atlanta Hawks formaları giydi. 2.01 boyunda ve çeşitli pozisyonlarda oynama özelliği olan oyuncumuz Daniel Hamilton, NCAA Liginde Connecticut formasını giyerken yılın çaylağı ödülünü kazanmıştı.
(DHA)
Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti
Altınordu, futbol okulu sayısını 141’e çıkarttı
Trabzonspor coşkuyla karşılandı
Eddie Newton'un kupa mutluluğu
24Erzincanspor ayrılık
Beşiktaş'a sürpriz forvet
Fenerbahçe bombayı patlattı
Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!
Çalhanoğlu atmaya devam ediyor
Arda Turan Galatasaray'da!
Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...
Okuyucu Yorumları 0 yorum