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Danijel Aleksic, El Ahli'ye transfer oldu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 09.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ekibi El Ahli, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.

Danijel Aleksic, El Ahli'ye transfer oldu

El Ahli Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksic ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sırp oyuncu, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Danijel Aleksic El Ahli Yeni Malatyaspor

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