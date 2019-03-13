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Danijel Aleksic ve Erkan Kaş, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 13.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

Hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Danijel Aleksic ve Erkan Kaş, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Danijel Aleksic ve Erkan Kaş, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26'ncı haftasında sahasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 34 puanla 6'ncı sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise MKE Ankaragücü maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

ERKAN: GALİBİYET ALAMADIĞIMIZ İÇİN OLUMSUZ BİR HAVA VAR

İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı- kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Erkan Kaş, bir gazetecinin takımda Ertaç Özbir ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakılması ile ilgili sorusuna, "O hocalarımızın ve yönetimin kararı, yapacak bir şey yok. Biz de saygı duyuyoruz. Takım içinde arkadaşlık ortamı gayet güzel. Çok iyi maçlar oynadık, seri galibiyetler aldık ve takım olduk. Şimdi kötü gidişte de takımız, aynı ekip ve aynı futbolcular. Sadece galibiyet alamadığımız için olumsuz bir hava var. Bunu da tersine çevirmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

"GÜZEL GÜNLERİ TEKRAR YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Ankaragücü maçıyla kötü gidişattan dönüş yapmak istediklerini belirten Kaş, "Ankaragücü maçıyla hem taraftarımızı hem de kendimizi potaya sokmak ve güzel günleri tekrar yaşamak istiyoruz" dedi.

ALEKSİC: BAŞIMIZA GELEN 10-12 SAKATLIK VE HAKEM KARARLARI DA BİZİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Danijel Aleksic ise takımdaki kötü gidişin birçok nedeni olabileceğini kaydederek, "Başımıza gelen 10-12 sakatlık var, bazı halem kararları da bizi etkilemiş olabilir. Tabii ki biz bunların arkasına sığınmayacağız, kaliteli bir takımız. Sezonun ilk yarısında nasıl yaptıysak, ikinci yarısında da sahaya çıkarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Bir gazetecinin 'sezonun ilk yarısında elde edilen başarının ikinci yarının başında neden devam etmediği yönündeki' sorusuna Aleksic, şu yanıtı verdi:

"Bunun nedenini bilsek ikinci yarı bu durumda olmazdık. Her zaman söylediğim gibi; bunların arkasına sığınmamak lazım. Bir neden aramak lazım tabi ama bunun en çabuk çözümü idmanlarda daha çok çalışarak, eski performansı yakalamak ve o ilk yarıda gösterdiğimizi mücadeleyi ikinci yarıda da göstermek."

"3 PUANI BURADA, EVİMİZE BIRAKACAĞIZ"

Önlerinde Ankaragücü maçı bulunduğunu ifade eden Aleksic, "Bu bizim için final niteliğinde bir maç olacak. Kötü gidişatı döndürme maçımız olacak. Bu nedenle bu karşılaşmanın bizim için başka bir sonucu olmamalı. Sadece galibiyeti düşünüyoruz. İnşallah 3 puanı burada evimize bırakacağız" şeklinde konuştu.

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