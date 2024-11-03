Danilo Şef Cadde'de restoran açtı! Somer Şef'in fiyatları sonrası onun fiyatları da dikkat çekti

MYNET- Türkiye’de şu an 6 restoranı olan Danilo Zanna yeni mekanıyla gündeme geliyor. Bağdat Caddesi'nde yeni bir mekan açan MasterChef jürisi "Orada Milano konsept yapıyoruz. Çok güzel olacak" demişti.

"Aslında İtalya’da bir börekçi açmayı hayal ediyorum. İnanılmaz tutacağını düşünüyorum. Ben İtalya’da Türkiye’de olduğu kadar meşhur değilim ama popülaritem de hızla artıyor" diyen Danilo Zanna'nın mekanındaki fiyatlar da merak ediliyor.

Danilo Şef'in açık mutfak kullanılan restoranında kuruvasanların fiyatları ortaya çıktı. Mynet'in haberine göre; Croissant sandwich (kruvasan sandviç) 315 TL, Royal croissant 190 TL, Danish 180 TL, Latte 125 TL ve çay ise 75 TL.

SOMER ŞEF'İN RESTORAN FİYATLARI

Somer Şef geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'a katıldı. Hülya Avşar konuşmasında "Şunu sormak istiyorum mesela diyelim ki orta tabaka değil de hani onun biraz daha altında geliri olan asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" dedi.

Somer Şef ise "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2000-3000 TL tutar" yanıtını verdi.