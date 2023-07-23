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Danilo Zanna saldırı sonrası önlemini aldı! Genç aşkıyla görüntülendi... Dikkat çeken detay

23.07.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, yumruklu saldırıya uğradı. Sarıyer'deki restoranının önünde meydana gelen olaydan sonra ünlü şef genç aşkıyla görüntülendi. Şefin önlemi ise gözlerden kaçmadı.

İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kayda alındı. Çalışanları tarafından saldırıya uğrayan şef geçtiğimiz gün genç aşkıyla görüntülendi.

İstinye Park’ta objektiflere takılan Danilo Zanna talihsiz olay hakkında, "Konuyla ilgili şikayetçi oldum, bundan sonraki süreç hakkında ilerleyen zamanda bilgi veririm" demekle yetindi.

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"TATSIZ OLAYDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Danilo Zanna'nın bu olaydan sonra koruma ile gezmesi de gözlerden kaçmadı.

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Danilo Zanna konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" demişti.


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