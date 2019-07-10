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Danimarka’da ağacın üstündeki otel görenleri şaşkına çeviriyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Danimarka’da Løvtag isimli firma, ağaç üstüne küçük ev yaptı. Yapılan bu evin otel olarak kullanılacağı ve şimdiden 70'ten fazla rezervasyon yapıldığı belirtildi.

Danimarka’da ağacın üstündeki otel görenleri şaşkına çeviriyor

Danimarka’nın Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı. Løvtag firmasının, otel olarak tasarladığı ettiği küçük evde, 4 adet dinlenme yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve çatı katı bulunuyor ve yerden 8 metre yükseklikte.

Danimarka’da ağacın üstüne otel yaptılar

Firmanın sosyal medyada yaptığı tanıtımda, bu küçük otelin en ilginç özelliklerinden birinin, evin ağacın etrafına inşa edilmiş olduğu bilgisine yer verildi. Bunun Danimarka’da bir ilk olduğu belirtilirken; şimdiden 70’ten fazla rezervasyon yapıldığı açıklandı. (DHA)

Danimarka’da ağacın üstüne otel yaptılar

Danimarka’da ağacın üstüne otel yaptılar

Danimarka’da ağacın üstüne otel yaptılar

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Anahtar Kelimeler:
otel Danimarka

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