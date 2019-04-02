Boşanacak çiftlere kurs mecburiyeti

"Bazı evlilikler zamansız bir şekilde noktalanıyor." diyen Hald, çiftlerin en az 3 aylık bir sürecin içerisinde olacaklarını ifade etti.

Takip edilecek kursta şifahen verilecek dersler aynı zamanda online bir uygulama olarak da akıllı telefonlara indirilebiliyor.

Kursun asıl amacının çiftlerin boşanma fikrinden onları caydırmak olmadığının altını çizen Hald, burada daha ziyade boşanma sonrası karşılaşılacak zorluklar ve ayrılıkların olumsuz etkileri hakkında bilgi verilmesi olduğunu kaydetti.

Konuyu Euronews'e değerlendiren Kopenhag Üniversitesinden Profesör Gert Martin Hald, "Kurs, eski eşinizle boşanma sonrası nasıl iletişim kuracağınızı ve çocuklarınızla aranızdaki irtibatın nasıl olacağı konusunda tavsiyeler içeriyor." dedi.

Denediği çeşitli yöntemlerle ayrılıkların önünü almaya çalışan ancak istediği sonucu alamayan Kopenhag yönetimi, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yollarını ayırmaya karar veren çiftlere boşanma öncesi kurs mecburiyeti getirdi.

Eğitimin, çiftlerin ihtiyaç seviyesine göre değişeceğini aktaran Profesör Gert Martin Hald, "Bir saat de olabilir 15 saat de. Bu, insanların kursa ne derece ihtiyaç duyduğuna bağlı. Bizim burada hedeflediğimiz, eski eşlerle nasıl iletişim kurulacağı, kendi tepkilerimiz ve çocukların tepkisini anlama." diye konuştu.

Boşanmak üzere olan çiftleri yakın markaja aldıklarına işaret eden Profesör Gert Martin Hald, "Bu kursun depresyonun azalmasında ve boşanmaların fiziki sağlığın düzelmesine katkı sağlayıp sağlamadığını görmek için 2 bin 500 çift üzerinde araştırma yaptık ve on iki aylık süre içerisinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gördük." açıklamasında bulundu.

Danimarkalılar boşanmak için online başvuru yapabiliyor ve hızlandırılmış kursa katılarak sertifika alabiliyor.

Bu arada yeni kurs, sadece çocuklu çiftler için geçerli.

