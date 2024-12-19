MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danla Bilic hakkında olay paylaşım! Kendisine 'Metres' diyen kullanıcıya yanıt verdi! 'Durup dururken...'

Danla Bilic hakkında olay paylaşım! Kendisine 'Metres' diyen kullanıcıya yanıt verdi! 'Durup dururken...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.12.2024 19:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı estetikler ve ilişkileriyle gündeme gelen Danla Bilic, sosyal medya platformunda kendine metres diyen kullanıcıya verdiği yanıtla gündem oldu.

Danla Bilic hakkında olay paylaşım! Kendisine 'Metres' diyen kullanıcıya yanıt verdi! 'Durup dururken...'

YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve ilişkileriyle gündeme geliyordu. YouTube'a uzun zamandır içerik üretmeyen ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın." sözleriyle tartışma yaratmıştı.

Adsiz-tasarim-66

Tepki gösteren kullanıcıya bakın ne teklif etti! Tepki gösteren kullanıcıya bakın ne teklif etti!

"METRES" DAMGASINI CEVAPSIZ BIRAKMADI!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve sık sık kullanıcılarla etkileşime giren Danla Bilic bir kullanıcının metres damgası yapıştırmasıyla gündeme geldi. Bir kullanıcı "Gidip böyle bunu istiyorum dediğim şeyi keşke bana verseler. Danla Bilic'in Duygu Özaslan'ıın hep öyle oluyor ne kadar ilginç. Metres olmak gerekiyor demek ki" paylaşımı yaptı.

Ekran görüntüsü 2024-12-19 192340

Danla Bilic de bu paylaşımı görünce kendini tutamayıp yanıt verdi. "Şimdi biz ne alaka metres olduk durup dururken" dedi.

danla-bilic

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!
Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini açıkladı

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini açıkladı

Skandal iddia! Temizlik personelinin özel hastanedeki ameliyatlarda asistanlık yaptığı öne sürüldü

Skandal iddia! Temizlik personelinin özel hastanedeki ameliyatlarda asistanlık yaptığı öne sürüldü

Keyfi gözaltı veren savcıya hapis cezası: Meslekten ihraç edildi

Keyfi gözaltı veren savcıya hapis cezası: Meslekten ihraç edildi

Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Kan donduran olay! "Eşimi, oğlumun pantolonuyla boğarak öldürdüm"

Kan donduran olay! "Eşimi, oğlumun pantolonuyla boğarak öldürdüm"

'20 binlik kiralar 10 bine düştü' En çok o ilçede hissedildi

'20 binlik kiralar 10 bine düştü' En çok o ilçede hissedildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.