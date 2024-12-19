Danla Bilic hakkında olay paylaşım! Kendisine 'Metres' diyen kullanıcıya yanıt verdi! 'Durup dururken...'

YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve ilişkileriyle gündeme geliyordu. YouTube'a uzun zamandır içerik üretmeyen ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın." sözleriyle tartışma yaratmıştı.

"METRES" DAMGASINI CEVAPSIZ BIRAKMADI!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve sık sık kullanıcılarla etkileşime giren Danla Bilic bir kullanıcının metres damgası yapıştırmasıyla gündeme geldi. Bir kullanıcı "Gidip böyle bunu istiyorum dediğim şeyi keşke bana verseler. Danla Bilic'in Duygu Özaslan'ıın hep öyle oluyor ne kadar ilginç. Metres olmak gerekiyor demek ki" paylaşımı yaptı.

Danla Bilic de bu paylaşımı görünce kendini tutamayıp yanıt verdi. "Şimdi biz ne alaka metres olduk durup dururken" dedi.