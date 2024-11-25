'Türkiye'de erkek kalmadı' demişti! Danla Bilic tepki gösteren kullanıcıya bakın ne teklif etti!

YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve ilişkileriyle gündeme geliyordu. YouTube'a uzun zamandır içerik üretmeyen ünlü isim, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuştu. Programda özel hayatına dair çeşitli açıklamalar yapan Bilic, tartışmalı sözlere imza attı.

"TÜRKİYE'DE ERKEK KALMADI"

Hülya Avşar'ın sorularını yanıtlayan Bilic, "Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı. Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın." sözleri tartışma yaratmıştı. Bu açıklamasının ardından özellikle erkek kullanıcılar ünlü fenomene tepki göstermişti.

TEKLİFİ GÜNDEM OLDU!

Tartışmalar ve tepkiler sürerken bir kullanıcı, Danla Bilic'e "Bu prenseslerle evlenirken evi arabayı her türlü masrafı biz edicez ama iş iki yemek yapmaya cam silmeye gelince birden eşitliğe dönüyor.. çok erkek istiyorsanız aşirete gelin gidin abi günde 200 bardak çay taşıyınca akıllanırsınız." dedi.

Bu yorumu gören Danla Bilic de X hesabından "Sen camı sileceksen evi arabanı alırım ama asla cam silmem bak İbrahim teklif dahi etme" yanıtını verdi.