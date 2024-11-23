Danla Bilic Hülya Avşar'a konuk oldu! Özel hayatını 'İlişki insanıyımdır aslında' diyerek hiç çekinmeden anlattı! '3,4 evlilik...'

YouTube'da çektiği videolar ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü fenomen Danla Bilic son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile kısa süreli yaşadığı aşkla adından söz ettiren Bilic şimdi de Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

Programda yaşam tarzına dair itiraflarda bulunan ünlü isim özel hayatına dair düşüncelerini de hiç çekinmeden paylaştı. Hülya Avşar Bilic'e 'Evlenirim, çocuk yaparım... Yok mu onlar?' diye sordu.

'ÜTOPİK GELİYOR'

Bilic ise 'Yani çok isterim ama. Ben hiç kendimi orada hayal etmedim. Biriyle hayatımı birleştirebileceğimi düşünmüyorum demeyeyim de bana çok ütopik geliyor.' yanıtını verdi.

Bilic sözlerine 'Ya da gerçekten 3-4 evlilik filan yaparım. Hani mesela o daha okey gibi geliyor. Bir kişiyle 80-90 yaşıma kadar çok mutlu kalabilir miyim?' diyerek devam etti.

Hülya Avşar ise aldığı bu yanıt karşısında bir kahkaha patlattı ve 'İşte diyorum size anlatamıyorum. Ben acaba ermişlik kafasına mı geldim. Aklın yolu birdir.' dedi.

Danla Bilic 'Böyle söylüyorum ama aşırı ilişki insanıyımdır. İlişkim olduğu zaman çok aşk dolu filan yaşarım.' diye konuştu.